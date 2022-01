Frie Grønnes politiske leder Sikandar Siddique forstår godt, hvis man er bekymret som minoritetsdansker.

For efter at Morten Messerschmidt blev valgt som Dansk Folkepartis nye formand, så mener Sikandar Siddique aldrig, at DF bliver stuerene.

»Det bør virkelig vække bekymring hos minoritetsdanskere og alle, der ønsker et mangfoldigt og solidarisk Danmark. Hvis man var det mindste i tvivl om, at Poul Nyrup havde ret, da han sagde, at DF aldrig ville blive stuerene, satte landsmødet i dag da en tyk streg under dét,« lyder det fra den politiske leder.

»Det er altså et skræmmende syn, at vi er blevet så vant til racisme, at medierne slet ikke dækker, når en formandskandidat i DF står og snakker om befolkningsudskiftning og opfordrer til at 'gå i krig mod fædrelandets fjender.' Det hører ikke hjemme i en politisk valgkamp i et moderne demokrati.«

Sikandar Siddique kalder det horribelt at høre retorikken fra det ekstraordinære årsmøde, samt at Folketinget har fået en partileder, som vil have danskerne først.

»Nu har Folketinget simpelthen fået sin første racismedømte partileder (Messerschmidt blev dømt i 2003 efter indryk af annonce, red.) Og han blev altså valgt efter en tale, hvor han konstant gentog sloganet »danskerne først«. Jeg forstår virkelig godt, hvis det vækker alvorlig bekymring hos minoritetsdanskere i hele landet,« siger Siddique og fortsætter:

»Det er svært at forestille sig, at den i forvejen ødelæggende og ubehagelige retoriske og politiske klapjagt på vores muslimske medborgere bliver tonet ned med det her valg.«

Og 'danskerne først' var nemlig en del af Morten Messerschmidts tale.

Han mener, at grundsætningen for partiet fremover bør være: 'Danskerne først'.

Morten Messerschmidt vandt formandsvalget over Martin Henriksen og Merete Dea Larsen. Han vandt med et absolut flertal.