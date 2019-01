Hvis statsministerens nytårstale var en kage i Den Store Bagedyst, så var den ikke bestået.

Sådan lyder dommen for tv-værten Signe Molde.

»Hvis jeg var dommer i Den Store Bagedyst, og vinderen Emil havde brugt et helt år på at bage en kage, og han så troppede op med en sandkage, som han havde forsøgte at pifte den op med en luftig mousse med passion, russer-frygt og klimakatastrofer. Den var ikke gået,« siger Signe Molde til B.T.

Kort sagt synes den tidligere quizvært, at talen var for fluffy.

»Han nævner problemer i talen, men den manglede noget konkret. Den var meget luftig. Jeg synes, han var stor i slaget på de små sager og ukonkret på de store ting som det udenrigspolitiske og klimaforandringerne,« siger Signe Molde.

Det eneste konkrete, som Signe Molde bed mærke i under talen, var, at Lars Løkke Rasmussen varslede 21 nye sundhedsfællesskaber i det nye år.

Mens tv-værten ikke var begejstret for statsministerens nytårstale, så fremhæver hun dronningens som god. På Twitter skrev Signe Molde tak til dronningen efter majestætens nytårstale.

Som hun formulerede det, var det et verbalt los i Danske Banks Thomas Borgens kugler. Samme vendinger bruger hun ikke om Lars Løkke Rasmussens tale.

TV-værten Signe Molde. Foto: Lars E. Andreasen/DR Vis mere TV-værten Signe Molde. Foto: Lars E. Andreasen/DR

»Det er svært at komme efter dronningen. Hun var meget mere konkret i sagerne om Britta Nielsen og Danske Bank. Men man kan også sige, at det er tarveligt at sammenligne, fordi det er altid svært at være nummer to. Dronningen kunne vælge frit, og så skal statsministeren komme efter,« siger Signe Molde.

Alligevel var der særligt en ting, der rørte den 41-årige vært ved statsministerens tale.

I talen kom han nemlig ind på de brutalt myrdet kvinder, danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland, som han nævnte med navn.

»Jeg vil gerne rose ham for, at han nævnte terroren og de to piger. Han brugte tid på det og sagde deres navne. Det ramte mig, og det var et fint øjeblik,« siger Signe Molde.