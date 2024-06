Ifølge en meningsmåling fredag ville Socialdemokratiet titlen som Danmarks største parti til Socialistisk Folkeparti, hvis der var folketingsvalg.

Nu tyder en meningsmåling på, at Socialdemokratiet også til søndagens EU-valg risikerer at blive overhalet af SF.

Ifølge den allersidste Megafon-måling foretaget for TV 2 inden EU-valget, er der nemlig næsten dødt løb mellem Socialdemokratiet og SF.

Ifølge B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, bliver kapløbet mellem Socialdemokratiet og SF noget af det, man bør holde skarpt øje med til søndagens EU-valg.

Socialdemokratiet står ifølge den seneste meningsmåling til at få 17,9 procent af stemmerne. Samtidig står SF til 17 procent og er dermed kun 0,9 procentpoint fra at indhente Socialdemokratiet.

Bliver meningsmålingen til virkelighed ved EU-valget, vil begge partier få tre mandater i Europa-Parlamentet.

»Hvis SF bliver større end Socialdemokratiet målt på procent, vil Socialdemokratiet stadig holde fast, i at man får tre mandater og dermed fastholder resultatet fra sidste valg,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer:

»Men den fuldtonede katastrofe ville være, hvis det viser sig, at Socialdemokratiet får så dårligt et valg, at de går fra tre til to mandater i Europa-Parlamentet, og at det så er SF, der kommer op på at have fire mandater.«

25 procent af de adspurgte i Megafons meningsmåling har endnu ikke besluttet sig for, hvad de vil stemme.

Derfor er meningsmålingen behæftet med en stor usikkerhed.