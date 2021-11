»Der er sket for lidt i dag, i morgen skifter vi gear.«

Det er borgmester Peter Rahbæk Juels (S) melding, da han forlader rådhuset lidt over klokken ét natten til tirsdag.

Og eftersom Dragør Kommune fandt sin nye borgmester mandag aften, så er Odense Kommune nu den sidste i landet, der står uden en egentlig aftale om, hvem der er borgmester efter årsskiftet.

»Det er ikke alle, der er lige så hurtige og beslutningsdygtige som andre partier, og det må vi lige respektere,« siger De Konservatives Søren Windell, da han forlader Odense Rådhus natten til tirsdag.

Ifølge ham er der »lige et par løse ender,« der skal falde på plads. De løse ender kunne B.T.s udsendte dog ikke få svar på, hvad er.

Dog åbner Odenses nuværende borgmester op for, at det er fordelingen af de magtfulde rådmandsposter, som der får tiden til at trække ud.

»Det er en detalje, vi sidder og taler om,« svarer borgmesteren, da han bliver spurgt, hvor mange rådmandsposter hans parti, Socialdemokratiet, står til at få i en ny aftale. Han vil dog ikke svare på, om det er den endegyldige knast.

Dog siger han, at han er overbevist om, at han fortsat er borgmester, når der engang landes en ny aftale. En aftale, som de odenseanske vælgere kan forvente falder på plads tirsdag.

»Svære ting tager nogle gange tid. Vi lukker en aftale i morgen eftermiddag eller aften,« siger Brian Dybro med en vis sikkerhed i stemmen, da han forlader rådhuset.

Han medgiver, at det er et træls signal at sende overfor vælgerne, at der endnu ikke er landet en aftale i Odense.

»Det er ikke SF, der er hæmskoen her,« understreger han dog.

Hæmskoen skal formentlig findes i de to partier, der står uden for aftale, nemlig Enhedslisten og Venstre, der begge var på rådhuset mandag for at forhandle. Enhedslistens Reza Javid vil ikke komme ind på, hvad der kunne få partiet tilbage i den aftale, som han allerede havde underskrevet dagen efter valget.

Reza Javid (Ø) sagde natten til tirsdag, at det stadig ikke er sikkert, at Enhedslisten går med i en konstituering. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Reza Javid (Ø) sagde natten til tirsdag, at det stadig ikke er sikkert, at Enhedslisten går med i en konstituering. Foto: Ann-Sophie Holm

»Der er mange ting i spil og forskellige scenarier,« siger Reza Javid sidst på natten og tilføjer:

»Det er ikke sikkert, vi går i en konstituering, men vi prøver at finde en løsning, hvor alle kan være med.«

Og der kan stadig spores en utilfredshed med Enhedslisten og Venstres taktik i de partier, der stadig står vagt om den oprindelig aftale, der blev indgået på valgnatten. Peter Rahbæk Juel kalder det blandt andet »brandærgerligt«, mens Søren Windell slutter natten med at konstatere:

»Det er et træls og uskønt forløb, vi er igennem lige nu i Odense.«