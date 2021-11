Lørdag var sidste mulighed for at udfylde en kuvert med det navn, man synes fortjener ens stemme til det kommende kommunalvalg.

Og den stemmeform har mange borgere i år benyttet sig af.

Faktisk rekordmange i Aalborg.

»11.853 borgere har brevstemt til KV2021,« skriver Aalborg Kommune på deres Twitter.

»Det er langt flere end ved sidste valg i 2017 med 6.949 brevstemmer,« tilføjer de.

»Jeg er ikke i tvivl om, at det er corona, der spiller ind,« forklarede Søren Thorst, der er valgansvarlig i Aalborg Kommune, til B.T. under de sidste timer, brevstemmen var en mulighed lørdag 13. november.

B.T. snakkede også med Mark Janus Nielsen, der var en af årets brevstemmere.

»Jeg ville ironisk nok brevstemme, fordi jeg har dårligt helbred og tænkte, at jeg ville stemme en dag, der ikke var så mange mennesker,« sagde han torsdag efter at have stået i kø til stemmeboksen i en time.

Nu er sidste mulighed for at give sin stemme til årets kommunalvalg at besøge en af Aalborg Kommunes 36 valgsteder på selve valgdagen tirsdag. Stederne har åbent fra 8-20.