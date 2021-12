På torsdagens pressemøde sendte Mette Frederiksen danske skolebørn på »tidlig juleferie«, men med en klar forventning om, at eleverne vender tilbage igen 5. januar.

Det var dog – nærmest ordret – det samme, som regeringen og myndighederne sagde sidste år, da skolerne blev lukket. Og de ældste elever vendte først fysisk tilbage til skolerne op mod påske.

»I grundskolerne hjemsendes børnene fra 0. til 10. klasse fra onsdag 15. december til tirsdag 4. januar. Altså en forlænget juleferie,« sagde statsministeren onsdag aften.

7. december sidste år sagde direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm følgende:

»Hvis vi ligesom skal få bugt med den her smitte, så er vi nødt til at lukke skolerne ned. Man kan sige, man får en lidt tidligere juleferie, men vi regner helt klart med eller vil gøre alt, hvad vi kan, for, at skolerne kan åbne op efter nytår,« sagde Kåre Mølbak.

Men sidste år gik det anderledes. De små klasser vendte tilbage langt inde i februar, og de ældste elever kom først i skole op mod påske. Nu frygter de borgerlige, at præcis det samme sker i 2022. Der er nemlig ikke umiddelbart udsigt til, at smitten falder igen.

»Jeg synes, det er svært at forestille sig, at børnene kommer tilbage 5. januar. Smitten stiger jo sandsynligvis, og regeringen vil sikkert bide mærke i, at vaccinerede børn også kan smitte hinanden,« siger partiformand for Nye Borgerlige Pernille Vermund, som fortsætter:

»Jeg tror dem ikke over en dørtærskel. Det er det ene blufnummer efter det andet,« siger Vermund.

Også i Venstre stemte man imod restriktionerne for skolerne.

»Regeringen sagde præcis det samme sidste år, nemlig, at der var tale om en tidlig juleferie. Det viste sig at være forkert. Tværtimod kom nogle af børnene først i skole til påske,« siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, som fortsætter:

»Mette Frederiksen sagde jo selv, at børnene skal tilbage »som udgangspunkt«. Vi kan ikke bakke op om, at det endnu engang skal gå ud over vores børn og unge,« siger Sophie Løhde.

B.T. har bedt om en kommentar fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz. Theil om, hvilke parametre som skal være opfyldt, for at børnene kan vende tilbage til skole 5. januar.

Ministeren har afvist at medvirke og henviser til onsdagens pressemøde. Ministeriet skriver til B.T.:

'Som direktøren for Sundhedsstyrelsen sagde, så arbejdes der ikke med parametre eller tal for smitteniveauet. Også statsministeren sagde i øvrigt, at der ikke kan gives nogen garantier,' skriver Undervisningsministeriet til B.T.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, forklarer, at der i Epidemikommissionens indstilling dog er taget særligt hensyn til, at skolebørnene skal vende tilbage efter juleferien som planlagt.

»Vi så sidste år, at nedlukningen ramte børns trivsel. Derfor er det hensigten, at man skal sikre, at børnene kan vende tilbage, til trods for at smittetallet kan være stigende,« siger han og fortsætter:

»Vi sender børnene lidt tidligere hjem for at vinde lidt tid, så vi kan blive klogere på omikronvarianten. Desuden vinder vi nogle meget vigtige uger, hvor børn jo er sammen med deres bedsteforældre og resten af familien,« siger Rasmus Horn Langhoff.

Epidemikommissionen skriver i deres indstilling til regeringen om restriktionerne følgende om skolebørnene:

'Endelig bemærker kommissionen, at der er et særligt hensyn at tage til børns trivsel, og at der derfor på nuværende tidspunkt bør forberedes et setup, så børnene som udgangspunkt kan komme tilbage i skolerne den 5. januar 2022, selvom der stadig er høj smitte i samfundet.'