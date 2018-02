Liberal Alliance har opgivet mål i regeringsgrundlag om arbejdsudbud, mens Venstre stadig tror på det.

København. En af regeringens målsætninger er at øge arbejdsudbuddet - altså mængden af tilgængelig arbejdskraft for virksomhederne. Alligevel er det gået den modsatte vej, siden den nuværende regering trådte til. Det skriver Jyllands-Posten.

I regeringsgrundlaget er målet at øge arbejdsudbuddet med 55.000 og 60.000 personer frem mod 2025.

Men de aftaler og forslag, som regeringen har produceret siden sin dannelse, svækker samlet set arbejdsudbuddet, skriver Jyllands-Posten.

- Det har været op ad bakke for regeringen at levere, og det ser helt urealistisk ud at nå målsætningen, siger professor i økonomi Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet til Jyllands-Posten.

Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, ærgrer sig. Han peger pilen på andre partier i Folketinget.

- Det er dybt deprimerende, at der ikke kan findes et flertal for at øge beskæftigelsen i Danmark, siger han til Jyllands-Posten.

Han anerkender derfor, at det er "aldeles urealistisk" i det nuværende Folketing at nå regeringens mål.

Finansminister Kristian Jensen (V) tror fortsat på, at ambitionen bliver opfyldt.

- For eksempel er vi kommet med bud på at gøre det nemmere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og vi ønsker at lave en SU-reform, siger han til avisen.

/ritzau/