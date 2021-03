Siden Storbritannien forlod EU har Udlændingestyrelsen for føjet europæere til listen over hadprædikanter.

Onsdag har Udlændingestyrelsen føjet en fjerde brite til den nationale sanktionsliste, der af regeringen også betegnes som hadprædikantlisten.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Når et navn føjes til sanktionslisten udelukkes vedkommende fra at rejse ind i Danmark af hensyn til den offentlige orden. Det samme gælder for alle andre lande i Schengen-samarbejdet.

Den blev oprettet som et element i en politisk aftale fra 2016 rettet mod imod religiøse forkyndere.

Hvis man kommer på listen, står man der i første omgang i to år. Der er for nuværende 20 navne på listen inklusive de fire briter.

Det er en forholdsvis ny ting, at Udlændingestyrelsen har haft mulighed for at få briter på listen. Det har nemlig først været muligt, siden Storbritannien forlod overgangsordningen og trådte endegyldigt ud af EU-samarbejdet.

Det skete ved årsskiftet. I januar kom de første tre briter på listen, inden en fjerde onsdag er føjet til. Der er ikke andre eksempler på, at europæiske statsborgere har stået på listen.

Tidligere har en amerikaner, der opholder sig i Storbritannien, været føjet på liste - men det har ikke tidligere været muligt at føje britiske statsborgere på.

- Jeg er generelt ærgerlig over Storbritanniens udtræden af EU, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

- Men lige her giver det mulighed for at nægte flere hadprædikanter indrejse i Danmark, og jeg er glad for, at Udlændingestyrelsen holder godt øje og løbende tilføjer nye hadprædikanter til listen.

Tidligere har Jyllands-Posten beskrevet, at to af de første tre navne på listen har det til fælles, at de begge har besøgt Danmark tidligere.

Overtrædelser af indrejseforbuddet kan straffes med bøde eller i yderste tilfælde fængselsstraf. Det samme gælder for personer, der hjælper personer på listen med at komme ind i landet.

/ritzau/