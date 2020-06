Den siddende Venstre-borgmester i Tønder Kommune er blevet vraget af sine egne partifæller.

Der er tale om Henrik Frandsen, der ved et opstillingsmøde i den lokale Venstre-afdeling torsdag aften har tabt til udfordreren Martin Iversen.

Det skriver TVSyd.

Henrik Frandsen bliver dermed ikke Venstres spidskandidat til kommunalvalget næste år.

Og det selvom han er partiets borgmester i Tønder Kommune.

Kim L. Thygesen, der er formand for Venstre i Tønder, har kun en kortfattet kommentar til mediet:

»Det har været en demokratisk og fair proces, og medlemmerne har besluttet, de vil noget nyt.«

Henrik Frandsen tabte kampvalget om at blive Venstres spidskandidat ved et drive-in-valg i Agerskov med 286 stemmer mod Martin Iversens 305.

Tidligere har Henrik Frandsen fortalt til mediet, at partiet lokalt har været splittet.

Og det er derfor, der torsdag aften fandt et kampvalg sted.

»Ja! Jeg må sige, at Venstre er meget splittet. Venstre er under nedsmeltning i Tønder Kommune, og hvis vi ikke får sat en retning for partiet efter den 18. juni, så er jeg meget nervøs for, hvordan det skal gå frem mod næste kommunalvalg,« sagde Henrik Frandsen til TVSyd.