SF's stemmesluger Jacob Mark måtte gå til psykolog efter at være blevet udnævnt til SF's gruppeformand. Det fortæller han i et åbenhjertet interview med Euroman.

»Jeg fik angst. Da jeg først oplevede det, tænkte jeg: 'Sådan her kan man ikke have det',« fortæller han til Euroman.

Hjælp til sårbare unge har været en mærkesag for Jacob Mark, lige siden han som helt ung gik ind i politik. Som børneudvalgsformand fik han indført gratis psykologhjælp til alle unge i Køge Kommune.

Men da Jacob Mark i en ung alder fik en kometkarriere i dansk politik, fik han sin egen mærkesag helt tæt på livet og måtte tage imod omfattende psykologhjælp.

(ARKIV) Jacob Mark (SF) fotograferet under præsentationen af regeringens udspil til et nyt medieforlig i kulturministeriet i København, torsdag den 5. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Jacob Mark (SF) fotograferet under præsentationen af regeringens udspil til et nyt medieforlig i kulturministeriet i København, torsdag den 5. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg sad i mit køkken og stirrede ind i væggen,« fortæller Jacob Mark til B.T.

Jacob Mark var kun 22 år gammel, da han i 2014 blev valgt til SF's landsledelse.

Det skete efter en hektisk periode, hvor SF på kort tid både forlod regeringen og skiftede formand.

Ved folketingsvalget i 2015 blev han i en alder af 23 år valgt ind i med 2948 personlige stemmer. Kun overgået af SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

Jacob Mark blev landskendt, da han holdt en tale fra Folketingets talerstol, hvor han opremsede alle de krav, unge mennesker bliver mødt med, fra de starter i vuggestue, til de begynder på arbejdsmarkedet.

En fire minutter lang video med talen gik viralt på sociale medier, og på få døgn fik Jacob Mark 20.000 nye følgere på Facebook.

I 2016 blev Jaocb Mark valgt til gruppeformand og blev dermed den yngste SF'er til at bestride den post.

Jacob Mark er den yngste gruppeformand i SF nogen sinde. Her ses han med SF's formand Pia Olesen Dyhr i forbindelse med deres sommergruppemøde på Alkestrupskolen i Algestrup, Tureby, onsdag den 15. august 2018.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jacob Mark er den yngste gruppeformand i SF nogen sinde. Her ses han med SF's formand Pia Olesen Dyhr i forbindelse med deres sommergruppemøde på Alkestrupskolen i Algestrup, Tureby, onsdag den 15. august 2018.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det var dejligt at blive valgt til Folketinget og blive udnævnt til gruppeformand. Men der var også meget, jeg skulle lære, og samtidig ville jeg gerne se mine venner - mine Køge-drenge,« fortæller Jacob Mark.

Det var en følelse af ikke at have nok timer i døgnet, der bragte Jacob Mark ud af ballance.

»Det begyndte med, at jeg var meget negativ. Jeg kunne ikke frembringe glade tanker. De ting, der normalt gjorde mig glad, såsom venner, familie og god mad, kunne ikke gøre mig glad,« fortæller han.

Det hele kulminerede en eftermiddag, hvor Jacob Mark sad i sin sofa og stirrede ud i luften.

»Jeg fik en knugen for brystet og havde svært ved at trække vejret. Jeg tænkte: 'Den er helt gal',« siger han.

Hans daværende kæreste fik ham overtalt til at melde sig syg fra Folketinget.

Han kontaktede straks sin læge, men der var ikke megen hjælp at hente.

»Det første, han sagde, var, at jeg kunne få noget medicin, men det skulle jeg i hvert fald ikke have. Jeg fik så bevilget nogle psykologtimer, men der var fire ugers ventetid, og det kunne jeg ikke vente på, så jeg valgte at betale ud af egen lomme,« fortæller han.

Gruppeformand Jacob Mark efter SF's pressemøde som afholdes i forbindelse med deres sommergruppemøde på Alkestrupskolen i Algestrup, Tureby, onsdag den 15. august 2018.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Gruppeformand Jacob Mark efter SF's pressemøde som afholdes i forbindelse med deres sommergruppemøde på Alkestrupskolen i Algestrup, Tureby, onsdag den 15. august 2018.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

I begyndelsen gik Jacob Mark til psykolog flere gange om ugen. Det blev senere til månedlige konsultationer, og lige for tiden har han ikke brug for terapien.

Hans berøring med angsten har givet ham en dybere forståelse for sin mærkesag.

»Det er vigtigt, at man får hjælp hurtigt, for ingen skal gå rundt og have det sådan. Som det er i dag, bliver man afvist i psykiatrien, med mindre man truer med at begå selvmord. Det er ikke godt nok,« siger han.

Jacob Mark stiller op for SF i Sjællands Storkreds.