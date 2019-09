SF's erhvervs- og finansordfører, Lisbeth Bech Poulsen, er gravid og skal føde i starten af næste år.

SF's erhvervsordfører, finansordfører og it-ordfører, Lisbeth Bech Poulsen, er gravid og skal føde i starten af året. Hun planlægger at tage et halvt års barsel fra starten af 2020.

Det oplyser hun på Facebook.

- For en lille måned siden blev jeg gift med Peter, og kjolen måtte sys ud i sidste øjeblik. Det er, fordi vi skal have en lille pige i starten af det nye år, skriver hun.

Med Peter refereres til Peter Christian Nielsen, nyhedsredaktør for Fagbladet 3F, hendes mand.

Lisbeth Bech Poulsen har været medlem af Folketinget siden 2011 og er valgt i Nordjyllands Storkreds, hvor hun blev valgt med 2645 personlige stemmer.

Ifølge Danmarks Statistik er Theresa Berg Andersen første stedfortræder i kredsen.

Lisbeth Bech Poulsen fortæller, at det endnu ikke er afklaret, hvem der overtager hendes ordførerposter, mens hun er på barsel. Men at det nok ikke bliver suppleanten, hvis interesser ligger andetsteds.

Lisbeth Bech Poulsen har markeret sig som stor kritiker af finansverdenen, hvor hun har indkaldt til en stribe af samråd omkring eksempelvis Danske Banks hvidvasksag.

Hun var kritisk over for SF's valg i slutningen af 2013 om at støtte et salg af en stor del af Ørsted - daværende Dong - til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Det førte til, at hun trak sig fra sin post som politisk ordfører.

Timingen af barslen betyder, at Lisbeth Bech Poulsen kommer til at være med ved bordet i de finanslovsforhandlinger, der skal løbe ad stablen i efteråret.

- Det passer helt perfekt ved, at jeg kan nå at være med og lukke finanslovsforhandlingerne her i efteråret og så være på barsel i seks måneder fra starten af næste år.

- Så er jeg tilbage og kan være med til næste års finanslovsforhandlinger også, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Hun fortæller, at det nu skal afklares med gruppeformand Jacob Mark, hvordan hendes ordførerposter skal varetages, mens hun er på barsel.

/ritzau/