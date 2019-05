Karsten Hønge (SF) er tidligere blevet kritiseret for både at stille op til Europa-Parlamentet og Folketinget.

Hvis SF får det valg til Europa-Parlamentet, som meningsmålinger spår, så kan folketingspolitiker Karsten Hønge (SF) ende med at skulle vælge mellem Folketinget og EU.

De seneste målinger, der blandt andet er foretaget af Megafon for TV2 og Politiken, viser nemlig, at SF står til at få to mandater til EP-valget på søndag.

Hvis det sker, giver det en plads til partiets spidskandidat, Margrete Auken, og partiets nummer to, Karsten Hønge.

Men ifølge politikeren, der både stiller op til Folketinget og Europa-Parlamentet, er det op til partiets ledelse at beslutte, hvor han "kan gøre mest gavn".

- Det er ledelsen, der afgør, hvad jeg skal. Men uanset hvilken opgave partiet sætter mig til, så er jeg frisk på det, siger Karsten Hønge til Ritzau.

Karsten Hønge, der i dag er SF's politiske ordfører, er tidligere blevet mødt med kritik, fordi han har valgt både at stille op til begge valg.

Han har imidlertid affærdiget kritikken ved at sige, at han ikke ved, om han bliver valgt ind nogen af stederne.

/ritzau/