SF er stadig en del af de verserende regeringsforhandlinger, og det vækker forargelse hos Ida Ehrenreich, der er en af SFs ellers trofaste medlemmer, som tidligere har stillet op ved kommunalvalget for partiet.

Ida Ehrenreich skriver på Altinget, at man fremover ikke kan regne med SF som et parti, der reelt holder hånden under de svage i samfundet.

»Fremover kan vi ikke regne med SF som de fattige børns beskytter. Det er, hvad vi må udlede af de seneste ugers handling, eller mangel på samme, fra partitoppen,« skriver Ehrenreich i sit indlæg.

Hun beskriver, at »udsigten til ministerbiler« har fået hendes parti til at se stort på partiets socialistiske principper.

Ehrenreich skriver også, at hvis SF for alvor overvejer at deltage i en regering, der indeholder et eller flere blå partier, så vil det medføre en »nedsmeltning af astronomiske dimensioner«, som vil få folk til at mindes 2014 som »gode og rolige tider«.

Og kan man ikke lige huske det, så forlod SF regeringen, efter at DONG Energi – det nuværende Ørsted – blev solgt til Goldman Sachs af den danske regering.

Salget skabte oprørsstemning i SF, og formand Annette Vilhelmsen måtte gå af ved samme lejlighed.

Ehrenreich skriver, at der ikke er tvivl om, hvilken politik blå bloks partier vil føre. Derfor bør SF vælge at stå uden for regeringen, såfremt et eller flere blå partier deltager, da SF ellers vil miste sin eksistensberettigelse.