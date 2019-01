En række vestlige lande er bekymret for at lade Huawei stå for mobiludbygning. Senest er det Norge.

Huawei bør ikke stå for for mobiludbygningen i Danmark.

Det mener SF's it-ordfører, Lisbeth Bech Poulsen, efter at Norge overvejer at udelukke den kinesiske telegigant fra at byde på en kommende udbygning af mobilnettet.

- Jeg er bekymret for, at vi har lukket Huawei ind i varmen i forhold til både de nuværende 4G-net, men også, og det bliver endnu mere kritisk, det kommende 5G-net.

- Det er underligt, hvis alle mulige andre lande skulle tage fejl om Huawei, og at det kun er Danmark, der har ret i forhold til, at der ikke er problemer, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Huawei er mistænkt for spionage i en række lande. Landene har udtrykt bekymring over, at selskabet spionerer for den kinesiske regering via sit udstyr, der indgår i blandt andet mobilnetværk rundt i verden.

Blandt landene er USA og Storbritannien. Her er der indført forbud mod Huawei som leverandør af udstyr til telenettet.

Lisbeth Bech Poulsen har indkaldt forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i samråd om Huaweis rolle i Danmark.

Venstres it-ordfører, Torsten Schack Pedersen (V), oplyser, at det er op til myndighederne at træffe beslutninger om sådanne sager. Han henviser til Center for Cybersikkerhed.

Her sagde chef Thomas Lund-Sørensen til Politiken i sidste måned, at "vi har stadigvæk ikke fundet den berømte rygende pistol, som viser, at Huawei har gjort noget af sikkerhedsmæssigt skadelig karakter".

/ritzau/