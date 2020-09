SF kræver et øjeblikkeligt midlertidigt stop for, at giftigt havneslam fyldt med tungmetaller dumpes i havet.

SF vil sætte en stopper for, at forurenet affald fra havneudvidelser og anlægsarbejde i havnene kan dumpes i havet.

Det fortæller partiets fiskeri- og naturordfører, Rasmus Nordqvist.

- Havneslam er fyldt med gift, tungmetaller og andre klamme ting fra årtiers havnearbejde. Det er for ulækkert, at vi bare graver det op og smider det fra os i naturen lige på den anden side af molen. Det skal bare stoppes, udtaler han i en pressemeddelelse.

Udtalelsen kommer i kølvandet på en artikel i Politiken, der beskriver, hvordan kommuner får lov til at dumpe millioner af ton forurenet havneslam i havet.

I artiklen får Miljøstyrelsen kritik af både miljøorganisationer, fiskere og eksperter, fordi styrelsen giver tilladelser til at opgrave forurenet havbund og derefter smide det et andet sted i havet.

Rasmus Nordqvist fortæller, at SF går til forhandlinger om havplaner med et krav om et totalt stop for klapning, som dumpingerne også kaldes.

- Vi accepterer ikke, at byggepladser bare dumper deres giftige affald på den anden side af hegnet. Det skal vi selvfølgelig heller ikke acceptere til havs.

- Derfor vil jeg bede ministeren om et øjeblikkeligt midlertidigt stop for klapning fra havne, mens vi får den endelige lovgivning på plads i de kommende havplaner, siger Rasmus Nordqvist.

Klapning er en metode, hvor et skib lastet med slam åbner en klap i bunden af skroget og slipper slam ud på havbunden.

SF foreslår, at man i stedet hiver slammet på land og får det renset, så det kan genbruges som eksempelvis byggematerialer.

Ifølge Politiken har Kolding Kommune i øjeblikket søgt om tilladelse hos Miljøstyrelsen til at dumpe 360.000 kubikmeter havneslam i Lillebælt. Kommunen har nemlig planer om at bygge en ny havn og bydel, Marina City, som kræver uddybning af havnen, skriver avisen.

Samtidig er lignende tilladelser givet i forbindelse med anlægget af gasledningen Baltic Pipe og en uddybning af Vejle Havn. Det samme er tilfældet ved tidligere tilladelser til Bogense Havn og Middelfart Marina.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har taget initiativ til at begrænse miljøfarlige stoffer i havet. Og der vil også blive set på betydningen for klapningstilladelser, siger hun til Politiken.

/ritzau/