SF foreslår, at man som kun kan modtage løn ét sted fra som politiker, selv om man sidder på et dobbeltmandat.

København. SF har længe forsøgt at få et flertal i Folketinget til at forbyde såkaldte dobbeltmandater.

Men i erkendelse af, at det er svært til at få opbakning til, at en politiker ikke både kan sidde i eksempelvis Folketinget og i kommunalbestyrelsen, går partiet nu en anden vej.

Nu foreslår SF i stedet, at man fremover kun kan modtage vederlag for det højst betalte politiske fuldtidshverv.

Dermed vil et folketingsmedlem, der også sidder i kommunalbestyrelsen, kun få løn for sit arbejde i Folketinget.

- Det handler blandt andet om rimeligheden i, at man ikke skal kunne tjene mere end en million kroner på at sidde i både kommunalbestyrelse, regionsråd og Folketinget, forklarer gruppeformand Jacob Mark.

Han understreger, at han ikke tror, at nogle af folketingskollegerne tænker i penge, når de stiller op til flere poster.

- Men vi mener ikke, at det at påtage sig flere politiske hverv er noget, man skal belønnes ekstra for, siger han.

Derudover vil SF også have gjort op med det skattefrie tillæg på 62.000 kroner, som hvert folketingsmedlem får udbetalt hvert år.

Det skal dække udgifter til for eksempel hotel, transport og aviser, men ingen kontrollerer, hvad pengene rent faktisk går til.

Det skal ændres, så man fremover kun får refunderet de udgifter, man rent faktisk kan dokumentere i form af bilag.

- Udgangspunktet er, at vores arbejds- og lønvilkår skal være gennemsigtige, og at de skal minde om det private arbejdsmarked.

- Der foregår det på den måde, at man får refunderet de udlæg, man har. - Og når det kan fungere alle andre steder, kan det også fungere i Folketinget, siger Jacob Mark.

Tredje forslag fra SF går ud på, at byrådsmedlemmer og regionsrådsmedlemmer - herunder borgmestre og regionsformænd - ikke kan få udbetalt det såkaldte eftervederlag, hvis de har fået nyt, lønnet arbejde.

En sådan regel gælder allerede for folketingsmedlemmer og ministre.

/ritzau/