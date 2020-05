Mere uddannelse skal ifølge SF få en del af dem, der har mistet jobbet under coronakrisen, tilbage på arbejde.

Coronakrisen har skabt så stor arbejdsløshed og så meget usikkerhed på arbejdsmarkedet, at der skal gives bedre mulighed for, at både arbejdsløse og folk i job kan uddanne sig og dermed få bedre kvalifikationer.

Det mener SF.

På arbejdernes internationale kampdag og midt i coronakrisen foreslår partiet derfor flere overordnede tiltag, der skal sikre længere og mere efteruddannelse.

- Vi skal bruge krisen snusfornuftigt. Vi skal fjerne alle snubletråde, så folk kan komme i gang med en uddannelse. Og så mange som muligt flytter sig, så de får bedre kompetencer, siger SF's beskæftigelsesordfører og politiske ordfører, Karsten Hønge.

Mindst 47.000 personer er blevet arbejdsløse under coronakrisen, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

For at få en del af dem tilbage i job vil SF hæve antallet af uger, man som arbejdsløs kan uddanne sig i - fra 6 til 32 uger.

Partiet vil også fjerne en regel, der i dag dikterer, at der skal gå fem uger, før man som arbejdsløs kan begynde på en uddannelse.

Hvis man som modtager af dagpenge vælger en uddannelse inden for et område, hvor der mangler arbejdskraft, skal man have 25 procent mere i dagpenge.

- Det er skidegodt for den enkelte, det er godt for virksomhederne, og det er godt for samfundet, siger Karsten Hønge.

Udgifterne til arbejdsløses uddannelse skal betales af staten. Og ikke af kommunerne, som tilfældet er i dag.

Faktisk skal alle tiltagene finansieres af staten. Men hvor meget det hele kommer til at koste - mere efteruddannelse og større beløb i dagpenge - har SF ikke svar på.

- Vi har ikke regnet det ud endnu. Vi synes, at det i forhold til coronakrisen har været væsentligt at komme med forslag, som kan være med til at løse det, siger Karsten Hønge.

Han mener, at det under alle omstændigheder er "de rene peanuts", i forhold til de udgifter staten indtil videre har brugt på hjælpepakker til virksomheder.

Ud over mere efteruddannelse og større dagpengebeløb ønsker SF, at virksomheder får mere støtte fra staten, når deres medarbejdere tager en efteruddannelse.

I marts blev dagpengeperioden sat på pause fra 9. marts til 9. juni. Den periode ønsker SF som det sidste af sine tiltag at forlænge løbende, så længe der på grund af coronakrisen er større arbejdsløshed end normalt.

