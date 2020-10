Seks forslag fra SF skal rette op på, at hvert andet voldtægtsoffer føler sig dårligt behandlet af politiet.

Støttepartiet SF foreslår at oprette en specialiseret enhed i politiet, der skal efterforske partnervold, voldtægt og stalking.

Forslaget er et af flere og er den højeste prioritet for støttepartiet i politiforhandlingerne.

- Nu får vi en ny samtykkelov, men den er ikke meget værd, hvis vi ikke også sørger for, at der skal være bedre efterforskning, så vi får flere sager ført til dom.

- Der er store problemer på det her område i dag, når hvert andet voldtægtsoffer føler sig rigtig dårligt behandlet af politiet, siger retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Torsdag holder Folketinget en konference om sagsbehandlingen af voldtægtssager. Tal fra politiet viser, at knap hvert andet voldtægtsoffer i en undersøgelse fra politiet selv "føler sig dårligt behandlet".

Knap hver femte anmeldelse om voldtægt eller voldtægtsforsøg førte i 2019 til en dom, viser tal fra Det Kriminalpræventive Råd. Der regnes dog med et større mørketal, da ikke alle anmelder sagerne.

Det betyder, at størstedelen af sagerne aldrig kommer for en dommer.

Karina Lorentzen Dehnhardt har stadig tiltro til politiet, men mener, at der er for travlt i dag.

- Rigtig mange politifolk har alt for travlt og har ikke altid plads og grund til at tage de skridt, der er nødvendige i forhold til voldtægtssager og ofre, siger hun.

SF har ikke sat tal på, hvor mange efterforskere, kriminologer og traumeterapeuter, der skal investeres i. Stockholms politi har en lignende ordning, hvor 350 personer arbejder i den særlige enhed.

Partiet foreslår, at pengene findes under forhandlingerne om politiforliget og er åben for andre partiers forslag. Det vides endnu ikke, hvad de i alt seks tiltag vil koste.

Politiet er presset i dag og menes at have over 800.000 overarbejdstimer. Som det er i dag, vil det blive svært at afsætte så mange efterforskere til enheden. Og hvis der skal uddannes nye, vil det tage tid.

- Det afgørende for os er, at vi får løftet det her område. Vi kan slet ikke forstå, at man har fået efterforskningsenheder til dyr og til lastbiler, men ikke de her forbrydelser.

- Vi er helt indstillet på, at vi ikke skal tømme politikredsene for efterforskere, men er villige til at acceptere en indfasning og opbygning af sådan en enhed. Det afgørende er, at vi får en, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

SF vil også give ofrene bedre rettigheder til ofre ved ret til bistandsadvokat og gratis psykologhjælp. I dag er der en egenbetaling på 40 procent for sidstnævnte.

Desuden foreslår partiet, at man i højere grad skal dømme gerningsmanden for vold, så der er et minimum af straf, hvis der ikke dømmes for voldtægt.

/ritzau/