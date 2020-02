Socialistisk Folkeparti vil fjerne det offentlige tilskud til børnehaver og vuggestuer, der hviler på et religiøst grundlag.

»Der skal ikke trækkes en religiøs hue ned over hovedet på børnene, inden de selv kan nå at forme deres egen tankegang. Det skal skattekroner ikke gå til,« siger børneordfører og gruppeformand Jacob Mark (SF).

Den socialdemokratiske regering deler holdningen hos SF og er klar til at se på, hvordan en lov kan udformes.

Anledningen til SF-forslaget er sagen om, at Taiba-moskeen på Nørrebro i København vil åbne en daginstitution finansieret af en donation fra den saudiarabiske ambassade i København.

Det er et rigtigt spændende forslag fra SF og ligger meget i tråd med, hvor vi også står Kasper Sand Kjær, børneordfører for Socialdemokratiet

SF er bange for, at man ser den samme stigning i religiøse børnehaver og vuggestuer, som man har set med religiøse friskoler.

»For 30 år siden havde du ikke lige så mange muslimske friskoler, som vi har i dag. Det er også det, vi ønsker at stoppe,« siger Jacob Mark.

Forslaget vil også ramme de mange kristne børnehaver, som oprindeligt er etableret af folkekirken, og hvor flere har eksisteret i over 100 år.

Det ændrer dog ikke på SF's holdning, som nu skaber utryghed hos de kristne børnehaver.

»Det er en meget farlig glidebane at komme ud på. Det er i min optik et populistisk forslag, og det er, som om man vil mistænkeliggøre det at have en religion,« siger Henrik Vagner, direktør i organisationen Fobu.

Den repræsenterer selvejende og private daginstitutioner – heriblandt 20-30 daginstitutioner, som for over 100 år siden blev stiftet af kirkerne.

De kaldes også menighedsbørnehaver. Nogle af dem er stadig forbundet med kirken eller bruger kirkens lokaler.

»Forældre skal kunne få deres børn i en institution, som de kan identificere sig med. Og hvis alle demokratiske spilleregler samt de krav og standarder, som kommunerne fastsætter, overholdes, så er vuggestuen eller børnehaven jo etableret på et solidt grundlag,« mener Henrik Vagner.

Sådan lyder forslaget SF: Forbyd religiøse daginstitutioner i Danmark Taiba-moskeen på Nørrebro i København vil åbne en daginstitution finansieret af penge fra Saudi-Arabien. SF mener, at vi helt skal forbyde religiøse daginstitutioner i Danmark. Religion har ikke noget at gøre i vores vuggestuer og børnehaver. I dagtilbudsloven står det beskrevet under formål, at ”dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund”. Her fremgår det tydeligt, at fokus er på demokrati og det danske samfund – ikke religion. Derfor mener SF, at daginstitutioner baseret på et religiøst pædagogisk grundlag bør forbydes. 1. Ejerskabskreds skal synliggøres Ligesom der blev indført skærpede krav til de frie grundskoler, skal der også indføres skærpede krav til private daginstitutioner. Ved en nyoprettet privat daginstitution skal der foretages en vurdering af ejerskabskredsen. En ejerskabskreds er en kreds af de personer, der støtter op omkring daginstitutionen, fx samarbejdspartnere, forældre mv. Der skal til hver en tid være fuld gennemsigtighed med ejerskabskredsen. Fuld åbenhed om ejerskabskredsens medlemmer vil give forældre til evt. kommende børn i institutionen bedre mulighed for indsigt i, hvilke personer, der som medlemmer af ejerskabskredsen, står bag daginstitutionen. En sådan indsigt vil samtidig kunne være hensigtsmæssig for tilsynet med daginstitutionen. 2. Styrket tilsyn med private daginstitutioner Det skal kontrolleres, hvorvidt private daginstitutioner driver dagtilbud på et fuld demokratisk grundlag. Samtidig skal det sikres, at de eksisterende religiøse daginstitutioner fjerner religion fra institutionens formål og i dens virke. Derfor skal private daginstitutioner – og særligt de eksisterende religiøse daginstitutioner – have flere uanmeldte tilsynsbesøg. 3. Fuldt gennemsigtigt tilskud Tilskud til private daginstitutioner skal fremover være fuldt gennemsigtigt. Det betyder, at der ligesom på de frie grundskoler skal være et forbud mod anonyme donationer til private daginstitutioner. Samtidig skal der være et forbud mod at modtage tilskud fra udlandet.

Han får ingen hjælp hos regeringen, der deler SF's holdning om, at daginstitutioner ikke skal baseres på et religiøst grundlag.

»Det er et rigtigt spændende forslag fra SF og ligger meget i tråd med, hvor vi også står,« siger børneordfører Kasper Sand Kjær (S) og tilføjer:

»Det er vi bestemt klar til at se på. Nu må vi se på, hvad der kan lade sig gøre lovgivningsmæssigt.«

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Taiba-moskeen.