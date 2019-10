Selvom klimaforhandlingerne først kommer senere, vil SF have en milliard mere til klimaindsats i finansloven.

Regeringens støtteparti SF vil have klimatiltag for en ekstra milliard kroner på den kommende finanslov. Pengene skal komme fra skat på flyrejser.

Det fortæller partiets klimaordfører Signe Munk.

- Vi foreslår at indføre en flyafgift, der kan indbringe omkring en milliard kroner til den grønne omstilling.

- Det er vigtigt for SF, at vi får sat initiativer i søen allerede fra nytår. Det er ting som at få flere varmepumper, gjort elbiler mere attraktive og få omstillet industrien.

- Det er ikke nok, at man har høje ambitioner og penge til forskning. Der skal være handling, siger ordføreren.

SF vil lægge en skat på 60 kroner på flyrejser i EU, 200 kroner på mellemlange flyrejser som eksempelvis til Istanbul og 400 kroner på transkontinentale flyrejser til eksempelvis New York.

- Den sociale slagside er selvfølgelig en udfordring. Derfor lægger vi også op til at øge den grønne check med 200 kroner, så der er plads til to-tre flyrejser i Europa årligt, siger Signe Munk.

SF foreslår som del af udspillet en lavere el-varmeafgift og støtte til flere varmepumper - særligt i udkantsområder.

Partiet vil også lave en pulje på 150 millioner kroner til industrien, der skal støtte industrien i at afvikle brugen af fossile brændsler som koks, olie og kul.

- Industrien har et stort forbrug af fossil energi, men vi ved, at noget af det kan skiftes ud. Det kræver nogle investeringer på den korte bane, og der vil vi gerne give industrien en hånd, siger Signe Munk.

Hun siger yderligere, at partiet ikke kan vente til forhandlingerne om en kommende klimalov.

- Vi har en masse ting, vi ved virker. Så dem kan vi ligeså godt komme i gang med med det samme.

- Klimapolitik må ikke kun være ambitioner, de skal følges op af handling, siger ordføreren.

/ritzau/