SF vil blandt andet oprette et politisk organ med de største partier, som skal være omfattet af fortrolighed.

SF melder sig torsdag blandt de partier, der vil have skrottet den nuværende epidemilov og lave en ny lov.

SF mener, at den epidemilov, som blev vedtaget af alle Folketingets partier i marts i den tidlige fase under coronakrisen, har vist sig at have demokratisk underskud.

- Man kan ikke diskutere alt i en kaffeklub under en sundhedskrise, så en epidemilov, der giver udvidede beføjelser til regeringen, er jo nødvendig, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr i en pressemeddelelse.

- Men under coronaforløbet har vi set Folketinget blive hægtet alt for meget af. Med de erfaringer, som vi har nu, tror jeg, folketing og regering kan sætte sig sammen og ramme den rigtige balance, siger hun.

SF vil oprette et politisk organ, der skal have deltagelse af de største partier i Folketinget.

Dette organ skal være omfattet af en skærpet fortrolighed.

- Den her krise har lært os, at modstridende udmeldinger om restriktioner og smitte kan være gift for sundhedsindsatsen.

- Derfor kan jeg sagtens forstå regeringens behov for at kunne træffe hurtige beslutninger uden det normale tovtrækkeri Folketinget.

- Et fortroligt, politisk organ med repræsentanter fra Folketingets største partier kan fastholde handlekraften, men også sikre, at magtbalancen holdes i hævd, og at der er demokratisk kontrol med beslutningerne, siger Pia Olsen Dyhr

/ritzau/