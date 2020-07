SF og Enhedslisten bakker fortsat op om Smittestop-app, men ministeriumsforbud er en streg i regningen.

Da appen Smittestop blev udarbejdet havde en lang række partier stor fokus på it- og datasikkerheden i den. Appen skal opspore og bremse udbredelsen af coronavirus i Danmark, og Regeringen ønsker, at så mange som muligt henter den.

Onsdag skrev Information dog, at Udenrigsministeriets ansatte har fået forbud mod at hente appen. Da appen skal bruge en åben Bluetoothkanal, udgør den nemlig et it-sikkerhedsproblem.

- Jeg synes, det er meget uheldigt, at det nu kommer frem, at folk i Udenrigsministeriet ikke må bruge denne her app. Jeg kan godt frygte, at det skaber tvivl i befolkningen om, hvorvidt den er sikker at bruge.

- Ministeren skal komme meget hurtigt på banen og forklare, hvad der er op og ned i dette her. Og er der sikkerhedsbrister, så skal de selvfølgeligt repareres, siger it-ordfører for SF Karina Lorentzen Denhardt.

SF mener dog i udgangspunktet fortsat, at danskerne bør hente appen, så coronavirus mest effektivt kan bekæmpes. Enhedslisten bakker også fortsat op om appen.

- Jeg føler mig stadig på fast grund i forhold til brug af Smittestop-appen. Bluetooth og lokal lagring er stadig en forholdsvis sikker metode at bruge. Og langt bedre end alternativer som brug af GPS og ekstern lagring, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund.

Langt de fleste danskere bruger da også normalt Bluetooth til eksempelvis trådløse headsets, højttalere og så videre.

Peder Hvelplund siger, at det er naturligt, at nogle på grund af deres arbejde eller andre omstændigheder har behov for et betydeligt højere it-sikkerhedsniveau end andre.

- Der er ingen tvivl om, at hvis man sidder i Udenrigsministeriet, så kommer man tæt på mange følsomme oplysninger, som det er vigtigt at beskytte.

- Men it-sikkerhed er generelt vigtig for befolkningen og jeg kan være bange for, at man taber tilliden til denne her app. Og vi vil jo rigtigt gerne have, at folk bruger den, siger Karina Lorentzen Denhardt.

/ritzau/