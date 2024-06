Pia Olsen Dyhr drømmer om tre mandater til SF ved søndagens EP-valg, hvor målinger spår partiet fremgang.

Søndagens valg til Europa-Parlamentet kan ende som et rigtig godt valg for SF.

Faktisk er det muligt, at partiet overhaler Socialdemokraterne og bliver det parti, som får allerflest stemmer ved valget.

- Hvis vi kan få tre mandater, vil det være helt, helt fantastisk, siger partiformand Pia Olsen Dyhr ved Sydhavnens Skole i København, hvor hun søndag middag stemmer til EP-valget.

Meningsmålinger har spået SF et rigtig godt valg, og at partiet formentlig kan lægge et ekstra mandat til de to, som partiet fik ved valget i 2019.

Pia Olsen Dyhr forklarer fremgangen med, at danskerne er optaget af miljø og klima samt fred og sikkerhed.

- Det er to dagsordener, som SF er meget stærk på. Vi taler ikke kun om det, vi handler også på det, og når man ser på vores stemmemønstre, er vi det parti, som har stemt allermest grønt igennem de sidste mange, mange år.

Men Pia Olsen Dyhr er - ligesom nogle af de øvrige partiformænd - bekymret over valgdeltagelsen. Hun opfordrer til, at så mange som muligt går til valgstederne, sætter et kryds og smider sedlen i en stemmeurne, inden valgstederne lukker søndag klokken 20.

- Jeg håber, at mange af de mennesker, som synes, at det er vigtigt med klimakampen, naturen og miljøet, at de stemmer, og at de stemmer på SF, siger Olsen Dyhr.

I EU-Parlamentet er SF en del af gruppen De Grønne, og Pia Olsen Dyhr går op i, at gruppen kommer til at stå så stærkt som muligt efter valget.

- Lige nu er den vigtigste kamp i Europa klimakampen, og hvis den grønne gruppe i Europa-Parlamentet ikke er stærk nok, vil det være de sorte kræfter, der vinder. Det vil jeg synes, er skidt, siger SF-formanden.

Valgkampen har været præget af en strid mellem SF og Socialdemokratiet. En strid, som Pia Olsen Dyhr kalder "en meget underlig oplevelse".

- Det har mest af alt været underligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Især fordi de spørgsmål, som socialdemokraterne er gået i krig med SF på, har været på områder, hvor vi har stemt præcis det samme.

- Jeg vil gerne diskutere og være uenige, men så lad os gøre det på de områder, hvor vi har stemt forskelligt. Det giver mere mening i min verden, siger hun.

Partiformanden satte søndag sit kryds ved Kira Marie Peter-Hansen, som er SF's spidskandidat.

Hun er allerede bekendt med arbejdsgangen i EU-Parlamentet.

Da hun kom i parlamentet efter sidste valg, var hun det yngste medlem nogensinde.

SF har det tidligere folketingsmedlem for Alternativet og SF Rasmus Nordqvist som kandidat nummer to, mens SF's tidligere partiformand og udenrigsminister Villy Søvndal er nummer tre.

Klimakamp og sikkerhedspolitik er nogle af hovedbudskaberne i SF's valgkamp.

Det er blandt andet et ønske fra SF, at EU's mål for reduktion af drivhusgasser hæves til mindst 65 procentpoint inden 2030, og at der kommer en EU-lovgivning om mere vild natur.

Derudover vil SF arbejde for at gøre EU uafhængig inden for blandt andet energi, fødevarer og forsvarsmateriale.

/ritzau/