Nyder du at hygge foran den gamle brændeovn med en varm kop kaffe og et tæppe?

Så kan det godt være, du skal finde dig en anden hyggeaktivitet. I hvert fald hvis det står til SF i Aarhus.

De vil nemlig gøre brug af den seneste aftale i folketinget om miljøinitiativer, der giver kommunerne en række muligheder for at mindske luftforurening. Heriblandt at forbyde gamle brændeovne.

I Aarhus Kommune er der cirka 18.000 brændeovne.

SF skriver i deres pressemeddelelse, at forureningen fra brændeovne er meget høj, og at mange aarhusianere klager over røgen, samt at forureningen fører til tidlige dødsfald og en lang række sygdomme.

»Det er især børn, gravide, ældre og borgere med kroniske sygdomme, der rammes hårdt af luftforureningen. Der er alt for mange aarhusianere, der bliver syge eller dør for tidligt som følge af luftforurening,« siger Thomas Medom, der er medlem af Aarhus Byråd for SF.

Også SF's gruppeformand i Aarhus mener, at forslaget er nødvendigt.

»I SF ønsker vi at begrænse brugen af private brændeovne så meget som muligt. Brændeovne udleder på en fyringssæson mere skadelig partikelforurening end den samlede vejtrafik i Aarhus udleder på et år,« oplyser han.

Han fortæller videre, at forureningen har stor betydning for den enkelte borgers livskvalitet, men at det også har store samfundsmæssige omkostninger.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet lavede i 2017 en rapport, der viste, at lokale forureningskilder i Aarhus kommune – eksempelvis brændeovne – bidrog til i alt 20.700 sygedage og cirka 8 % det samlede antal for tidlige dødsfald i 2014.

Aftalen fra Christiansborg betyder, at kommuner kan kræve, at brændeovnsejere skal skrotte deres brændeovn, hvis den er produceret før 2008, hvis der er fjernvarme eller naturgas i området.