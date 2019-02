SF vil kræve, at S-formand Mette Frederiksen efter et valg skal forhandle om at danne en flerpartiregering.

SF vil forsøge at bremse Socialdemokratiet i at danne den etpartiregering, som partiformand Mette Frederiksen (S) går til valg på, skriver Politiken.

Efter et folketingsvalg går partierne til dronningen og meddeler, hvem de peger på som forhandlingsleder og på hvilke betingelser.

Her vil partiformand Pia Olsen Dyhr (SF) indlevere et papir med en særlig betingelse for at støtte Mette Frederiksen som forhandlingsleder:

- SF peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger og kan støtte Mette Frederiksen som ny statsminister på den betingelse, at hun danner en regering bestående af flere partier fra hendes parlamentariske grundlag, hedder det ifølge Politiken.

Partiformand Pia Olsen Dyhr begrunder sit ønske med, at "en sådan regering bliver stærkere, ved at der indgår flere partier i den".

- Hvis vi skal have et skifte både i det politiske indhold og i selve regeringen, er vores anbefaling til Mette Frederiksen, at der skal flere partier med, siger hun til Politiken.

Det er ifølge avisen usædvanligt, at et parti allerede før et valg offentliggør ordlyden af beskeden til dronningen.

- Vi gør det for at synliggøre for danskerne, at SF er klar til at gå ind i en regering, hvis indholdet er det rigtige, forklarer Pia Olsen Dyhr.

Hun vil ikke på forhånd hindre andre partier fra rød blok i at deltage i en rød regering. Og hun afviser, at det kan komme på tale at støtte Lars Løkke Rasmussen (V).

SF's manøvre minder om Liberal Alliances træk fra dronningerunderne i 2015, skriver Politiken. LA tvang dengang Løkke til at gennemføre to runder.

LA krævede i første omgang, at Løkke skulle "lede forhandlingerne om dannelsen af en borgerlig flertalsregering" med V, DF, K og LA. Det gik ikke i 2015.

SF's manøvre får dog ikke Socialdemokratiet til at ændre kurs.

Politisk ordfører Nicolai Wammen (S) understreger, at S og SF generelt har et godt samarbejde, men "Socialdemokratiet går til valg på at danne en etpartiregering".

Over for Ritzau uddyber Pia Olsen Dyhr, at skulle Mette Frederiksen efter en første forhandlingsrunde nå frem til, at hun fortsat helst ser en soloregering med S, vil SF fortsat pege på S-formanden.

