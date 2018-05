SF-formand Pia Olsen Dyhr bruger 1. maj-tale til at præsentere ti røde teser, blandt andet om højere dagpenge.

København. Vi skal have lappet hullerne i dagpengesystemet. Sådan lyder et af budskaberne i SF-formand Pia Olsen Dyhrs tale 1. maj.

- Det skal være muligt at leve af sine dagpenge. Det er jo derfor, at det hedder "dagpenge" og ikke "formiddagspenge", siger Pia Olsen Dyhr.

SF foreslår konkret, at dagpengene skal være 25 procent højere de første to måneder af ledighedsperioden. Det vil ifølge partiet svare til 4658 kroner ekstra om måneden før skat.

Forslaget er et af ti røde teser, som Pia Olsen Dyhr lancerer i sin 1. maj-tale. De øvrige lyder blandt andet, at "det er vigtigere med stærk velfærd, end et lavt skattetryk".

Og at "det er vigtigere, at syge og nedslidte behandles ordentligt, end at sørge for et fiktivt arbejdsudbud".

Den sidste tese i Olsen Dyhrs opremsning lyder: "En rød regering er bedre end en blå".

- Så længe vi har en regering, der prioriterer skattelettelser, billigere biler og landbrugets interesser over den helt almindelige lønarbejders livs- og arbejdsvilkår, miljøet og stærk velfærd, så får vi ikke et bedre samfund for de mange. Kun for de få, siger hun.

Pia Olsen Dyhr taler flere steder i hovedstadsområdet 1. maj. Dagen blev indledt hos 3F i Ballerup, og over middag er hun at finde i Fælledparken i København.

/ritzau/