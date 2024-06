SF stormer frem i valgstedsmålinger, og den medvind viser et alternativ til regeringen, siger Pia Olsen Dyhr.

Valgaftenens valgstedsmålinger viser en stor fremgang til SF, der både i DR og TV 2's målinger får tre mandater - og sågar er landets største parti hos DR.

Det gode resultat skal bruges som en katalysator til at ændre det politiske landskab i Danmark.

Det siger partileder Pia Olsen Dyhr til DR.

SF vil bruge et godt resultat ved EU-valget som brændstof frem mod kommende valg, hvor det vil markere sig som Danmarks grønne velfærdsparti.

- Der er et alternativ til den her regering. Der er et alternativ, der vil velfærden og klimaet, og det er vi villige til at levere i Europa-Parlamentet, siger partilederen i sin første udtalelse efter valgstedsmålingen.

- Det giver medvind og begejstring for partiet, og det betyder, at folk er ekstra klar til kommunal- og regionalvalg næste år og derefter folketingsvalget.

Pia Olsen Dyhr pointerer efterfølgende til flere medier, at denne dag er første mulighed for at afgive sin stemme siden Folketingsvalget og den nye regeringskonstruktion, der blev formet derefter.

- Danskerne har gennemskuet, at hvis vi vil have et parti for velfærden, natur, miljø og biodiversitet, er det SF man skal stemme på.

En valgstedsmåling fra DR peger på SF som det største parti ved EU-parlamentsvalget med 18,4 procent af stemmerne.

TV 2's valgstedsmåling peger derimod på Socialdemokratiet som det største parti med 18 procent af stemmerne.

I DR’s måling står Socialdemokratiet til 15,4 procent, mens SF i TV 2’s måling står til 17,1 procent.

Valgstedsmålingerne bliver udarbejdet på baggrund af interview med vælgere, der ved valgstederne oplyser, hvad de har stemt.

Der er altså ikke tale om officielle resultater.

Pia Olsen Dyhr understreger, at det endelige resultat skal afventes.

- Derudover synes jeg - ligegyldigt hvad - at det tegner til et godt valg til SF. Det er en holdindsats, siger hun videre til DR.

SF's tre forreste kandidater er Kira Marie Peter-Hansen, Villy Søvndal og Rasmus Nordqvist, der kan komme i parlamentet.

I den nu afsluttede valgperiode havde SF to mandater.

/ritzau/