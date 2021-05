Du kender det sikkert alt for godt: Postkassen proppes dagligt med reklamer, du ikke har brug for, og man glemmer hele tiden at få bestilt det lille klistermærke med ordene 'Reklamer – Nej tak'.

Og i eftermiddag kan det være, at den ordning bliver vendt på hovedet.

SF er nemlig på banen med et forslag, der skal afskaffe 'Reklamer – Nej tak'-ordningen med en samtykkebaseret ordning. Forslaget er altså, at man aktivt skal melde sig til en ny 'Reklamer – Ja tak'-ordning.

»Det er for mig lidt absurd, at man aktivt skal vælge reklamerne fra. Langt de fleste danskere er trær at en postkasse fyldt med papir, der oftest bare bliver smidt ud«, siger SFs miljøordfører, Carl Valentin.

»Vi skal gøre det nemmere at vælge den grønne løsning, mindske papirspild og samtidig gøre det mere overskueligt for borgerne«.

Som det er i dag, modtager man automatisk reklamer og ugeaviser i sin postkasse, hvis ikke man aktivt går ind og framelder sig ordningen. Du skal bestille et nyt klistermærke hvert år for at blive ved med at være en del af 'Nej tak'-ordningen. Du skal også genbestille et klistermærke, hvis du flytter til en ny adresse.

Ifølge Dansk Affaldsforening omdeles der cirka 100.000 tons papirreklamer om året i Danmark. Og i 2019 kunne Miljøstyrelsen i et notat konkludere, at en samtykkeordning med al sandsynlighed ville få mængden af papiraffald til at falde.

En stribe grønne organisationer samt Forbrugerrådet Tænk bakker op om en ny ordning.

I et brev til erhvervsminister Simon Kollerup skriver blandt andre Dansk Erhverv, Danske Medier, HK Privat, Landdistrikternes Fællesråd og AOF, at en afskaffelse af 'Nej tak'-ordningen vil sætte lokal detailhandel og lokale medier »under et hidtil uset pres«.

De mener, at man med ordningen rammer små bysamfund, hvor omdeling af reklamer betyder meget for erhvervsliv, lokale aviser og foreninger.

Det argument giver SFs miljøordfører dog ikke meget for.

»Det virker mest som om, at man er bevidst om, at langt de fleste ville vælge ordningen fra. Hvis folk rigtig gerne vil have reklamer, så er det jo nemt at melde sig til«, lyder det fra Carl Valentin.

SF har fremsat forslag om den nye ordning, der førstebehandles tirsdag aften.

Hvis det vedtages, er det intentionen, at den nye ordning skal træde i kraft i løbet af de kommende år.