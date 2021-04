Børnene skal tilbage i skole igen på fuld tid. Det er SFs vigtigste prioritet til torsdagens genåbningsforhandlinger.

Venstre, Radikale Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og støttepartierne i øvrigt vil også åbne skolerne, så eleverne kan komme tilbage næste torsdag.

Det ville mange af partierne i øvrigt også ved sidste genåbningsforhandling, men som bekendt så endte det med en løsning med, at skolerne fik mulighed for at tage eleverne i 5-8. klasse tilbage til 50 procents udeundervisning.

Det betød reelt, at mange af eleverne i Danmark fortsatte med fjernundervisning hver anden uge.

Vi lytter til eksperterne her. Det mener jeg, at man har en pligt til Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører for SF

Men nu skal det åbenbart være, siger SF.

»Vi skal have skolebørnene i skole igen på fuld tid så hurtigt som muligt,« siger SFs sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen.

Hun kommer dog med et lille forbehold.

»Vi venter stadig på beregningerne for det. Jeg mener, at de kommer til mødet,« forklarer hun.

Bliver skolerne endeligt genåbnet? Foto: Mads Claus Rasmussen

»Sidst var vi også med på, at børnene skulle tilbage i skolen. Så må vi bare se hvad der er flertal for. Det var ikke os, der prioriterede barer, restauranter og superliga,« siger Kirsten Normann Andersen.

Men er det ikke korrekt, at blå blok ville åbne alt det, som er åbent nu OG skolerne oven i?

»Jo, men man kan jo ikke alting.«

I har jo sagt, at blå blok ikke ville åbne skolerne. Men retteligt, så er det vel jer, der holder skolen lukket, når I ikke vil åbne yderligere op?

SFs Kirsten Normann Andersen vil genåbne skolerne fuldt ud. Foto: Liselotte Sabroe

»Nej, det er jeg uenig i. Vi lytter til eksperterne her. Det mener jeg, at man har en pligt til. Ellers er det ikke troværdigt.«

Men eksperternes beregninger har jo været helt forkerte næsten hver eneste gang. Hvorfor sætte sin lid til dem?

»Det synes jeg ikke man kan konkludere. Man kan konkludere, at danskerne har været rigtigt gode til at overholde rretningslinjerneog opføre sig fornuftigt. Vi må også se på andre lande omkring os, som har store problemer netop nu,« siger Kirsten Normann Andersen.

Venstre mener, at tidligere beregninger fra Statens Serum Institut -–som er langt fra at ramme rigtigt -–har skabt unødige forsinkelser for skoleåbningen.

»Man har malet det her skræmmebillede op, om at der vil være 870 indlagte i midten af april. Der er 170. Der er ingen grund til, at børnene skal betale så høj en pris for det her, siger Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen til TV 2

Venstre vil også have fjernet kravet om, at man skal bestille bord 30 minutter inden, at man sætter sig ind på en restaurant. Kravet har skabt store problemer for mange restauranter.

Selvom genåbningsforhandlingerne starter torsdag klokken 12, så skriver TV 2 at regeringen ikke forventer, at forhandlingerne kan munde ud i en endelig aftale, da sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende Johnson & Johnson vaccinen ikke ligger klar..

Vaccinen har vist sig, at have bivirkninger, som svarer til AstraZeneca vaccinens. Hvis myndighederne laver restriktioner for brugen af vaccinen, så kan den danske vaccineplan blive forskubbet og genåbningen generelt udskydes.