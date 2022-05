SF melder sig nu som det første parti, der agter at stemme for, at Folketinget ophæver Claus Hjort Frederiksens immunitet.

Det bekræfter formand Pia Olsen Dyhr efter et gruppemøde.

»Vores folketingsgruppe er kommet frem til, at vi kommer til at ophæve Claus Hjorts immunitet, så domstolssystemet får mulighed for at prøve sagen. Det er det, sagen handler om,« siger hun.

Hun blev selv orienteret om indholdet af den dybt fortrolige tiltale mod den mangeårige Venstre-politiker mandag.

»Det er ikke os som politikere, der skal være dommere i denne sag eller anklagere. Det er alene det, at vi ophæver immuniteten, så sagen kan blive prøvet ved domstolssystemet,« siger Olsen Dyhr.

