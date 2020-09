SF har indkaldt Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i samråd om for mange elever i de danske gymnasieklasser.

Mange danske gymnasieklasser er overfyldte, og gymnasierne overholder dermed ikke det fleksible klasseloft.

Sådan lyder meldingen fra SF. Her har undervisningsordfører Jakob Mark og gymnasieordfører Astrid Carøe kaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i samråd torsdag.

- Vi kan se, at gymnasieklasserne rundt omkring i landet er overfyldte ved skolestart. Det er bekymrende, fordi det i en stor klasse kan være svært at blive set, hørt og lære noget, siger Astrid Carøe.

Ifølge tal fra Børne- og undervisningsministeriet var der i skoleåret 2019/2020 knap 30 procent af gymnasierne, der er omfattet af det fleksible klasseloft, som havde flere end 28 elever i gennemsnit på første årgang.

Klasseloftet betyder, at hvert gymnasium maksimalt må have gennemsnitligt 28 elever per klasse på hver årgang.

Ministeriet indsamler dog ikke data fra anden og tredje årgang, og antallet af elever kan blive lavere, hvis nogle vælger at droppe ud i løbet af gymnasietiden.

Dog mener Astrid Carøe (SF), at det i 1. g er problematisk at have rigtig store klasser.

- Det er der, eleverne skal lære deres lærer at kende og lære at gå i gymnasiet. Så hvis man starter i en klasse på 32, som er det, nogle klasser har, så er det virkelig problematisk, siger hun.

Astrid Carøe håber blandt andet på, at Pernille Rosenkrantz-Theil vil skærpe over for skolerne, at de ikke skal overskride loftet.

SF foreslår også, at klasseloftet sættes ned fra 28 til en klassestørrelse på 24 elever.

- Vi kan bare se, at det er rigtig godt for elever og for unge mennesker, hvis der er færre mennesker i klasserne.

- Vi hører også fra DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, red.), at eleverne føler sig mere set og har mulighed for at stille flere spørgsmål til lærerne, siger Astrid Carøe.

På samrådet skal ministeren blandt andet redegøre for, hvad hun gør for at varetage sin tilsynspligt og sikre, at gymnasierne overholder loven i forhold til antallet af elever per klasse.

Torsdagens samråd begynder klokken 11.15.

/ritzau/