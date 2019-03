Mette Frederiksen stod bag udskældt reform af førtidspension og fleksjob. Nu må hun lave den om, mener SF.

"Sengepraktik".

Ordet siger alt om, at Mette Frederiksen (S) satte gang i en alt for hård behandling af syge borgere, da hun som beskæftigelsesminister gennemførte reformen af førtidspension og fleksjob. Det mener SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

På SF's landsmøde kommer Pia Olsen Dyhr med en opfordring til Mette Frederiksen:

- Da Socialdemokratiet holdt kongres sidste år, så sagde partiets formand, Mette Frederiksen:

"Jeg stod selv bag reformen af førtidspension. Derfor har jeg også et særligt ansvar for at få rettet op på nogle af de problemer, der viser sig at være."

- Kloge ord, men ord gør det ikke alene. Lad os give håndslag på, at en ny rød regering selvfølgelig får rettet op på reformen. Lad os styrke retssikkerheden. Lad os sikre, at sagerne ikke trækker ud, lad os sikre, at en borger ikke bliver nægtet førtidspension på grund af kassetænkning.

- Lad os få værdigheden tilbage. Lad os hurtigst muligt få begrebet sengepraktik ud af den danske ordbog igen, siger Pia Olsen Dyhr.

/ritzau/