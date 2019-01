Med en psykiatrisk diagnose i bagagen kan man have sværere ved at få et job, tage et kørekort eller adoptere.

Psykisk sygdom er ikke en kronisk sygdom. Derfor skal man også have mulighed for at blive erklæret rask, hvis man er symptomfri og har været det i en længere periode.

Det mener i hvert fald SF, der i efteråret fremsatte et forslag til en folketingsbeslutning. Torsdag skal forslaget til førstebehandling i Folketinget.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Med forslaget ønsker partiet, at man fremover indfører retten til at blive erklæret rask for sin psykiatriske diagnose. Det skal sikre, at lidelsen ikke længere fremgår af ens journal, når man for eksempel ansøger om et kørekort eller om at adoptere.

For lige nu er proceduren urimelig, siger psykiatriordfører Trine Torp (SF).

- Vi mener, at det er urimeligt, at en diagnose kan få så langvarige konsekvenser. Når man ikke kan erklæres rask, bliver man afskåret fra nogle muligheder, siger hun til Kristeligt Dagblad og tilføjer:

- Ifølge vores diagnosesystem skal man have nogle bestemte symptomer for at få en diagnose, og derfor burde det også fungere sådan, at når man ikke har de symptomer længere, har man ikke diagnosen.

SF's forslag rejses på baggrund af flere fagfolks bekymringer om den udprægede forskelsbehandling, der finder sted på en række områder.

Mange mennesker, der tidligere har lidt af en psykisk lidelse, oplever således at blive konfronteret med den igen og igen.

Det siger Knud Aarup, landsformand hos foreningen Bedre Psykiatri.

- Vi synes i den grad, at det er urimeligt, at man skal forfølges af en sygdom, som kan forhindre en i at tage et kørekort, en uddannelse eller komme til session.

/ritzau/