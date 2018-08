DF nedtoner sin kritik. Men SF's ældreordfører, der har indkaldt ældreministeren til samråd, er uimponeret.

København. Selv om Dansk Folkeparti nedtoner sin kritik af ældreministeren, er SF ikke overbevist.

SF's ældreordfører, Kirsten Normann Andersen, står fast ved, at Thyra Frank (LA) ikke imponerer som landets ældreminister.

Hun har indkaldt Thyra Frank til dagens samråd, der handler om underbemanding på landets plejehjem.

Her skal ældreministeren svare på spørgsmål om, hvordan hun vil løse problemet.

- Jeg har ikke set nogle nye initiativer i forhold til handling.

- Jeg synes stadigvæk, at der mangler bud på løsninger fra ældreministeren, i forhold til hvordan man dæmmer op for de store udfordringer, der er på ældreområdet, siger Kirsten Normann Andersen inden samrådet.

Især har et presset ældreområde et enormt behov for at få en større bid af den økonomiske kage, så ældreplejen kan følge med.

Men der er ingen tegn på, at ældreministeren formår at prioritere det, lyder det fra ældreordføreren.

- Den demografiske udvikling siger, at der kommer flere og flere ældre. Og flere ældre bliver også demente. Men der kommer ikke flere penge, og det er den allerstørste udfordring, vi står over for, siger hun.

Regeringen arbejder for langsomt, og reagerer først på udfordringer for sent, lyder kritikken. Dagens samråd vil af denne grund ikke være det sidste, siger Kirsten Normann Andersen.

- Jeg vil blive ved med at indkalde til samråd, indtil jeg synes, at vi har løst problemerne i forhold til ældreområdet. Det synes jeg, vi skylder de ældre og personalet, siger hun.

/ritzau/