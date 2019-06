Når forhandlingerne om at danne en ny regering fortsætter tirsdag, kommer SF med et krav om hurtig handling.

»Vi vil have en ny regering til at handle hurtigt på at hjælpe Mint og de andre børn hjem til Danmark igen,« siger SF's gruppeformand, Jacob Mark.

Efter en dags pause i regeringsforhandlingerne er han, SF's formand, Pia Olsen Dyhr, og næstformand Lise Müller indbudt til et nyt møde på Christiansborg tirsdag formiddag, hvor udlændingepolitikken er på bordet.

Og her er det magtpåliggende for venstrefløjspartiet at redde Mint og de 70 andre børn, de er kommet i klemme i reglerne.

»Den måde, Mint og de andre børn er blevet behandlet på, har ikke været i orden. Nu skal vi sørge for, at de kan komme hjem og se deres venner og familie igen og starte på en frisk.«

Det haster, understreger Jacob Mark.

»Det, kræver vi, arbejder hurtigt, og derfor vil SF lægge pres på Socialdemokratiet for, at der kommer en hurtig afklaring.«

Ligesom Mints papfar bor Jacob Mark i Køge, og de har så sent som lørdag været i kontakt.

»Han ønsker brændende, at vi finder en hurtig løsning, og det mener jeg, vi har et ansvar for at lytte til.«

Dét er sket, siden Mint blev udvist Den 8. oktober blev Mint udvist af Danmark efter en integrationsvurdering. På trods af danskkundskaber og skolegang, en mor, lillebror og papfar i Danmark og en bipolar far i Thailand, vurderes hendes tilknytning til Thailand størst. Flere eksperter kalder Mints afgørelse forkert. Amnesty International løfter kritik af, at afgørelsen strider mod landets egne love og internationale konventioner. Mint-sagen får medlemmer af Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg til at stille ministeren spørgsmål til lovgivningen og omfanget af udviste børn. Der bliver bl.a. spurgt til vægtningen af kriterier i integrationsvurderingen. Også B.T. har uden held forsøgt at få svar på, præcis hvordan f.eks. skolegang og danskkundskaber skal vægtes. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg forklarer efter flere ugers tavshed, at lovens formål er at forhindre, at børn sendes i koranskoler. Derfor var hun ikke interesseret i at ændre reglerne. Loven om integrationsvurderinger blev sidst ændret under en hastebehandling i Folketinget i 2016. Dengang advarede politikere og eksperter ministeren om konsekvenserne og kritiserede hastebehandlingen. Siden januar 2017 er 70 børn blevet udvist – langt fleste fra Thailand og kun få fra muslimske lande. I slutningen af november bringer Mette Frederiksen (S) en løsning på banen under Lars Løkke Rasmussens spørgetime. Hun kritiserer regeringen for ikke at finde en løsning. Også Venstre-borgmestre og baglandet foreslår en løsning, der tidligere har været en del af Venstres eget partiprogram, i forbindelse med Venstres landsmøde. I december fremsætter S og SF sammen et forslag i Folketinget, hvor de kræver handling fra ministeren. Det samme gør Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet. Ministeren kommer de forskellige partiers forslag i forkøbet ved selv at indkalde til forhandlinger mellem regeringen, S og DF. I februar bliver regeringen, DF og S enige om en løsning, hvor man afskaffer integrationsvurderingerne og erstatter med en ny lov om, at der maks må gå tre måneder, fra en forælder kommer, til barnet kommer med. Lovændringen vil kun gælde fremadrettet. Der er således ikke udsigt til en ny chance for de børn, der allerede er udvist. Inger Støjberg oplyser i maj til B.T., at ministeriet forventer at fremsætte et lovforslag i næste folketingssamling.

»Det er jo familier, der er kommet i klemme, fordi man har haft en skæv udlændingepolitik, hvor børn, der har været velintegrerede, er blevet udvist uden grund. Nu er det på tide at ændre på fejlene.«

Før valget afskaffede et bredt flertal i Folketinget de såkaldte integrationsvurderinger. Til gengæld skal børn, der stadig har én forælder i hjemlandet, søge om familiesammenføring med sin mor eller far, senest tre måneder efter forælderen har fået ophold, for selv at få opholdstilladelse.

Men hvor der er alvorlige knaster mellem partierne i andre dele af udlændingepolitikken, er Socialdemokratiet her helt med på, at Mint og de andre børn skal have chancen for at søge efter de nye regler, sagde partiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, i maj til B.T.

»Det her vil stå øverst på listen over en ny udlændingeministers arbejdsopgaver. Vi er ikke færdige med vores arbejde, før de her 70 børn har fået muligheden for at søge på de nye regler,« sagde Mattias Tesfaye.