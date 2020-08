Ifølge Jyllands-Posten får de fleste lønmodtagere udbetalt for lidt eller for meget i feriepenge til oktober.

Når danske lønmodtagere til oktober kan få udbetalt en del af deres indefrosne feriepenge, vil et forkert beløb tikke ind på de fleste konti.

Arbejdsgiverne har nemlig ikke indberettet beløbet endnu, og det vil derfor blive beregnet ud fra danskernes indtjening, skriver Jyllands-Posten.

Her er flere ting dog ikke indregnet, hvilket kan medføre fejl. Og det er ikke optimalt, mener SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge.

- Det er dog det bedst opnåelige lige nu, siger han.

- Vi vil gerne opnå flere ting, og hvis vi insisterer på ét element, kan det ødelægge andre, mener han.

Fejlen består i, at skatteregistret, som feriepengene beregnes ud fra, ikke tager højde for hverken ferie eller pensionsindbetalinger.

Når man har ferie, optjenes der ikke feriepenge, men det opfanger registret ikke. Det kan betyde, man får for meget udbetalt.

Omvendt er pensionsbidrag trukket fra, selv om der her optjenes feriepenge. Altså kan man også få for lidt udbetalt.

Først i slutningen af året indberetter virksomhederne de korrekte feriepenge.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening mener direktør Fini Beilin, at modellen er en nem og ubureaukratisk måde at få pengene udbetalt på.

Hvis indberetningen af oplysningerne skulle fremskyndes, ville det ifølge ham kræve nye systemer at gøre det i.

- Det ville have forsinket hele processen med at få pengene ud i dansk økonomi, vurderer han.

Karsten Hønge peger på, at politikerne gerne vil have pengene ud at arbejde nu, og det har omkostninger og besværligheder.

- Hvis vi venter, har det så nogle andre konsekvenser. Det bekræfter mig i, at vi gjorde det rigtige ved at tilbageholde de sidste to uger, siger ordføreren.

Han henviser til, at der senere i år forhandles om, hvorvidt de resterende to ugers indefrosne feriepenge også skal udbetales.

Her er det ifølge Jyllands-Posten planen, at eventuelle fejl i forbindelse med de aktuelle udbetalinger skal rettes.

Over for mediet kalder beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) også den nuværende model for den "bedst tænkelige".

Danskerne skal selv søge om at få udbetalt de indefrosne feriepenge til oktober. Man kan dog også vente og få dem udbetalt senere.

/ritzau/