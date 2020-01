Der er både ros og lidt kritik fra andre partier i rød blok til De Radikales forslag om en grøn skattereform.

De Radikale ønsker en grøn skattereform som en del af den klimahandlingsplan, der skal forhandles om i det kommende forår.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, fortæller til Politiken, at hans parti ser skatter og afgifter som "det skarpeste redskab i skuffen" for at kunne leve op til den klimalov, der blev enighed om i december.

Humlen i De Radikales forslag, hvor detaljerne endnu ikke er fastlagt, er, at det skal være billigere at leve grønt og dyrere at leve sort. Det skal blandt andet ske ved at beskatte CO2-udledning.

Hos den socialdemokratiske regerings andre støttepartier er man generelt villige til at diskutere De Radikales tanker.

- Jeg tror godt, at vi kan mødes med De Radikale. Der er mange positive takter, siger finansordfører Jacob Mark (SF).

Enigheden når dog ikke hele vejen rundt.

- Det, som er afgørende for SF, og som vi savner i De Radikales udspil, er, at det er solidarisk, og at det er de bredeste skuldre, der bærer det tungeste læs.

- Derfor vil SF have en grøn topskat, så de, der har allermest, betaler en procent ekstra for at få den grønne omstilling til at lykkes.

- Når man laver nye afgifter, skal man kompensere for den grønne check, så børnefamilier og udsatte ikke rammes på samme måde som alle andre mennesker, der har lidt mere, siger Jacob Mark.

Han peger på, at De Radikale sidste år gik til valg på at afskaffe den grønne check, noget som SF er meget imod.

Den grønne check blev indført i 2010 som et ekstra skattefradrag. Det skete for at kompensere personer med relativt lave indkomster for en række afgiftsforhøjelser.

Enhedslistens finansordfører, Rune Lund, mener, at det er "noget løst", hvad De Radikale har lagt frem om en grøn skattereform.

- Det vigtige for os er, at de, der sviner mest, skal betale mest. Men det skal samtidig skrues sammen på en måde, så det er socialt retfærdigt, og pengene skal heller ikke tages fra velfærd, siger han.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) har lørdag ikke haft mulighed for at stille op til interview, men han siger i en skriftlig kommentar:

- Der er ingen tvivl om, at Radikale Venstre generelt bidrager meget positivt til diskussionen om den grønne omstilling. Det vidner det her forslag, som jeg ikke har set i detaljer, også om, siger Dan Jørgensen.

/ritzau/