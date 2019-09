Et opslag på det sociale medie Twitter fra SFs arbejdsmarkedsordfører, Karsten Hønge, har i weekenden affødt undren og skarp kritik.

Tweetet drejede sig om en sag, hvor en vikar i SAS Ground Handling blev kraftigt truet af kolleger til at melde sig ind i fagforbundet 3F. En lækket lydfil, som vikaren optog på sin mobil, og som Berlingske Business har offentliggjort, illustrerer, hvordan vikaren, som er uddannet ingeniør, ikke ønskede at melde sig ind i fagforeningen, da han er medlem af ingeniørernes fagforening, IDA.

I Danmark er der foreningsfrihed, som fastslår, at det står enhver frit for selv at vælge, hvilken fagforening, man ønsker at være medlem af. På Twitter gav Karsten Hønge sit besyv, og kom med en sammenligning, som tilsyneladende fløj over hovedet på de fleste.

'Der opstår også gnidninger, hvis man betaler kontingent til Brøndby, men insisterer på at spille i FCK. Det kan føre til hårde tacklinger, men spillerne skal selvfølgelig holde sig indenfor reglerne,' skrev han.

Med tanke på SAS og @3F_Fagforening , og hvor man skal være medlem. Der opstår også gnidninger, hvis man betaler kontingent til Brøndby, men insisterer på at spille i FCK. Det kan føre til hårde tacklinger, men spillerne skal selvfølgelig holde sig indenfor reglerne. #dkpol — Karsten Hønge (@khoenge) September 13, 2019

I opslagets kommentarspor blev arbejdsmarkedsordføreren mødt med undrende spørgsmål fra bl.a. Venstre-politikerne Jan E. Jørgensen og Torsten Schack

'Bare lige for at være sikker: Støtter du foreningsfrihedsloven - eller skal dit tweet forståes som en modstand mod loven?,' spurgte Torsten Schack.

Karsten Hønge, som selv har en fortid som formand for fagforbundet Træ Industri Byg (TIB), der i dag er en del af 3F, mener, at hans pointe bliver bevidst misforstået:

»Det viser, at nogle folk vælger at misforstå det. Når fagforeningshaderne er på march, så ser de ikke nuancer og prøver at læse alt muligt ind i det. I den konflikt (i SAS, red.) er der nuancer, som jeg ikke nødvendigvis kan se lige så tydeligt som i andre konflikter om, hvilken fagforening, man skal være medlem af,« siger han.

Er man nødvendigvis fagforeningshader, fordi man ikke forstår dit tweet?

»Nej, slet ikke. Jeg får andre henvendelser også på Facebook, og jeg kan da godt se, hvad deres motiver er. Det kan du da også. Alle med bare en lille smule kritisk analyse i hovedet, kan da godt se, hvad der er på spil her. Det er folk, der ønsker at svække fagbevægelsen, som benytter denne situation til et generalangreb på de organiserede lønmodtagere i Danmark.«

Karsten Hønge fortæller, at han laver sammenligningen med Brøndby og FCK, da de to klubber i hans øjne er nærmest lige gode, men at det ville være mærkværdigt at betale til én klub og spille i en anden.

Om sit standpunkt til solidaritet med fagforbundet, toner Karsten Hønge rent flag:

»Jeg synes, at man skal være medlem af den fagorganisation hvis område, man arbejder indenfor.«

Hvorfor?

»For det er dem, der laver alt arbejdet. Hvis man går ind på et arbejdsområde og står på toppen af alt det arbejde, som andre har lavet, så synes jeg også, at man skal være en del af det fællesskab. Det andet er, at hvis man vil have bedre forhold på arbejdspladserne, så kræver det, at man står sammen,« siger han.

En væsentlig del af sagen handler jo om, at den pågældende medarbejder er blevet truet af sine kolleger. Hvad tænker du om det?

Det er sgu ikke i orden. »Jeg synes også, at 3F burde tage det afslappet over for den vikar, og tonen skal være ordentlig over for folk. Man skal jo ikke true folk, men argumentere for det,« siger han.

I lyset af, at han bliver truet, kan du så forstå, hvis dit tweet bliver opfattet som værende udenfor skiven?

»Nej, overhovedet ikke. Jeg er sgu ikke født i går,« siger han, og tilføjer:

»De folk, som læser det der, ved udmærket godt, hvad sammenhængen er. Man tolker det bevidst ind i en særlig sammenhæng, som jeg ikke giver fem flade ører for.«