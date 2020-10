SF's Folketings-profil Rasmus Nordqvist er ude de kommende uger.

Det skyldes, at han blev indlagt i efterårsferien.

Det skriver han på Twitter.

I efterårsferien fik Rasmus Nordqvist pludselig problemer med galdeblæren samt betændelse i bugspytkirtlen.

Det førte til en indlæggelse på Hillerød Hospital, hvor han fortsat er at finde, skriver han.

Af den årsag er han sat ud af det politiske spil de kommende uger.

Hans politiske kollegaer på Christiansborg tager over for ham i den tid, han er ude af kampen.

Helt præcis skriver han:

'Efterårsferien blev desværre ødelagt af problemer med galdeblæren og betændelse i bugspytkirtlen. Jeg ligger derfor på Hillerød Hospital og det vil tage mig nogen tid at komme over det. Derfor vil mine hjælpsomme kolleger dække ind for mig de næste par uger. Vi ses snart!'

Rasmus Nordqvist har tidligere siddet i Folketinget for Alternativet, som han var med til at stifte.

Tidligere i år skiftede han til SF, hvor han sidder på en lang række ordførerskaber som medie, fiskeri, landbrug, nordisk samarbejde og international udvikling.

Rasmus Nordqvists korte opslag kan ses herunder.