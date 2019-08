SF forventer, at der afsættes penge til flere pædagoger på finansloven. Men model kan diskuteres, lyder det.

På finansloven for næste år skal der afsættes penge til at indføre minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, hvis regeringens støtteparti SF skal være med i en finanslovsaftale. Modellen kan dog diskuteres.

Sådan lyder det fra SF's gruppeformand, Jacob Mark, før S-regeringen præsenterer sine prioriteringer for det kommende efterår og for finansloven.

- Det er klart, at for SF er det helt afgørende, at der bliver sat penge af til minimumsnormeringer i den kommende finanslov, siger han.

I valgkampen og under regeringsforhandlingerne betegnede SF kravet om minimumsnormeringer som ultimativt.

I det 18 sider lange forståelsespapir, som danner grundlag for regeringen, er SF, Enhedslisten, Radikale og Socialdemokratiet enige om, at der skal indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Derfor er det også stort set umuligt for Jacob Mark at forestille sig, at netop minimumsnormeringer ikke bliver en del af den kommende finanslov.

Spørgsmålet er dog, hvordan en model for minimumsnormeringer kommer til at se ud.

Kravet fra SF har tidligere lydt, at der skal være minimum en voksen til tre børn i vuggestuerne, mens der skal være en voksen til seks børn i børnehaverne.

Men det vil SF ikke længere kræve, siger Jacob Mark.

- Jeg vil gerne give os lidt forhandlingsrum, for hvis vi får en model, der næsten opfylder vores normeringsgrad, og vi samtidig får sat rigtig mange penge af til efter- og videreuddannelse det har jo ikke været en del af vores krav tidligere så vil det være rigtig godt, siger Jacob Mark.

Forud for folketingsvalget stillede SF også krav til Mette Frederiksen (S) om, at kontanthjælpsloftet skulle afskaffes senest i forbindelse med næste finanslov.

Det er ikke længere et krav for partiet.

I det politiske forståelsespapir står der, at kontanthjælpsloftet først bliver afskaffet, når en ydelseskommission om cirka et år altså efter næste finanslov - er kommet med sine anbefalinger til en erstatning for kontanthjælpsloftet.

Og det er godt nok indtil videre, mener Jacob Mark. Han begrunder det med, at forhandlingerne om et midlertidigt tilskud til børnefamilier, der er omfattet af kontanthjælpsloftet, allerede er gået i gang.

- Vi kommer ikke til at tage kontanthjælpsloftet ind i finansloven, fordi vi finder en løsning, som vi allerede er nogenlunde tilfredse med, allerede inden vi skal forhandle finanslov, siger SF's gruppeformand, Jacob Mark.

/ritzau/