En ydelse på niveau med sygedagpenge skal sikre økonomi i familier med syge børn under coronakrisen, mener SF.

Forældre, der er hjemme for at passe syge børn, bør kunne få en "sygepasningsydelse". Det mener SF.

Ydelsen skal ifølge partiet gælde for forældre, der allerede har opbrugt sygedage med børnene og samtidig har afspadseret og opbrugt ferie.

- Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at familiers økonomiske grundlag skal kastes ud i usikkerhed, fordi de passer på deres børn og overholder retningslinjerne, siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr, i en pressemeddelelse.

SF opfordrer regeringen til at indføre den nye type ydelse, fordi børn for tiden skal holdes hjemme fra skole, hvis de er syge med coronavirus, eller hvis nogen i hjemmet er smittet.

Beløbet skal som minimum være det samme som det, man kan få i sygedagpenge, mener partiet. Forældre skal kunne få ydelsen, så længe daginstitutioner og skoler er ramt af retningslinjerne om coronavirusset.

Men om partiet mener, at ydelsen kun skal gælde for forældre, hvis børn er syge på grund af coronavirusset, eller om det også skal dække ved andre typer sygdom, står ikke helt klart.

Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har sendt et lignende forslag til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). FH repræsenterer omkring 1,4 millioner ansatte i Danmark.

Organisationen mener, at ydelsen til forældrene er vigtig, fordi de andre muligheder for at få løn under sygdom for manges vedkommende er brugt op på grund af nedlukningen af samfundet.

- Her er retten til at kunne blive hjemme med sine syge børn på samme ydelse, som hvis man selv var syg, en god start, siger næstformand i FH Majbrit Berlau i en pressemeddelelse.

Ydelsen bør gælde for forældre med børn, der holdes hjemme på grund af myndighedernes retningslinjer, skriver FH i meddelelsen.

/ritzau/