Flere danske virksomheder, der fortsat er aktive i Rusland, er nu tvunget til at assistere det russiske militær med at indkalde ansatte til krigen mod Ukraine.

Det bekræfter Rockwool over for B.T., og også rigmanden Christian Stadils virksomhed Brødrene Hartmann har ansatte, der er blevet kontaktet af det russiske militær med henblik på hvervning.

ECCO, der også fortsat driver forretning i Rusland, oplyser i et skriftligt svar til B.T., at de endnu ikke har overblik over, om de bliver pålagt at hjælpe Putin med at indkalde soldater til hans hær blandt virksomhedens ansatte.

Den nye udvikling i sagen får erhvervsordfører for SF Lisbeth Bech-Nielsen til at rette en skarp kritik af virksomhederne.

Hun har fulgt danske virksomheder i Rusland tæt, siden invasionen af Ukraine begyndte.

»Jeg synes, de skal skamme sig,« siger hun og uddyber:

»Problemet får en ny dimension. Vi har danske virksomheder i Rusland, der kan ende med at skulle hjælpe militæret med at indkalde unge mænd, der enten selv skal slås ihjel på slagmarken eller skal dræbe uskyldige ukrainere. Det er en skamplet på Danmark, men først og fremmest på virksomhederne selv.«

Putin præsenterede i sidste uge et nyt mobiliseringsdekrekt, og det betyder, at danske virksomheder i Rusland kan blive tvunget til at hjælpe den russiske hær med at indkalde deres ansatte til krigen.

Erhvervsordfører for SF Lisbeth Bech-Nielsen kritiserer i skarpe vendinger de danske virksomheder, der fortsat er til stede i Rusland.

Rockwool bekræfter i et skriftligt svar til B.T., at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis virksomhederne nægter at samarbejde med militæret.

»Vi forstår dog også, at hvis den lokale ledelse afslår at samarbejde med de militære myndigheder om formidling af indkaldelser af medarbejdere, så vil det blive betragtet som en kriminel handling med potentielt alvorlige konsekvenser,« skriver vicepræsident for kommunikation i Rockwool Michael Zarin i en mail til B.T.

For Lisbeth Bech-Nielsen er det uforståeligt, at de danske virksomheder fortsat er i Rusland.

»Specielt med de nye oplysninger, I kommer med, for nu spiller virksomhederne pludselig en aktiv rolle. Det er værre end værnemageri, der jo handler om at handle med fjenden. Her er man aktivt en del af at sende unge mænd i krig,« siger hun.

»Hvis det ikke er nok til at trække sig ud, hvad er så?«

Lisbeth Bech-Nielsen vil nu stille spørgsmål til ministeren i sagen for at finde ud af, om det kan få konsekvenser for de danske virksomheder i Rusland.

B.T. har spurgt ECCO og Rockwool, om det nye mobiliseringsdekret har givet anledning til, at virksomhederne vil trække sig ud af Rusland, men det har virksomhederne ikke svaret på.

Brødrene Hartmann oplyser, at det endnu ikke har været muligt at sælge fabrikken i Rusland.