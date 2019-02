Hvis Alternativet går med i en sundhedsreform, der sløjfer regionerne, fører de vælgerne bag lyset ifølge SF.

Alternativet leger med ilden.

Det mener SF, der anklager partiet for at føre vælgerne bag lyset, hvis Alternativet indgår i en aftale om en sundhedsreform.

- Alternativet skal lade være med at sige til borgerne, at de står for nærdemokrati, for så stikker de vælgerne blår i øjnene, siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF).

Hun peger på, at Alternativet ikke finder det vigtigt at bevare regionerne, som vi kender dem i dag.

Sløjfes regionerne, er det en centralisering ifølge SF-ordføreren. Og det passer dårligt med, at Alternativet går ind for nærdemokrati, mener hun.

Både Alternativet og De Radikale er indkaldt til yderligere møder med regeringen om en ny sundhedsreform, der skal lave om på sundhedsvæsenet.

Hvis magten skifter efter valget, kan regeringen risikere, at der ikke længere er flertal for den sundhedsreform, som skal være på plads i det tidlige forår.

Der vil nemlig ikke være tid til at udarbejde og vedtage lovforslaget. Så hvis der indgås en politisk aftale, kan der først lovgives efter valget.

Der tegner sig i forvejen et flertal med Dansk Folkeparti, men Alternativet kan polstre reformen, hvilket SF er ærgerlig over.

- De er ved at blive ført bag lyset, eller også gør de det med åbne øjne. De siger, at de står for nærdemokrati, men afskaffer det samtidig, så bilder de vælgerne noget andet ind, siger Kirsten Normann Andersen.

Hun medgiver, at det er en klassisk forhandling, men føler sig nødsaget til at gå i rette med Alternativet.

Både SF og Alternativet er enig i regeringens diagnose af sundhedsvæsenet.

Alternativet fortsætter forhandlingerne i håbet om at få indflydelse på at styrke psykiatri, nærdemokrati og en række andre ting.

De Radikales har sagt, at de hellere vil give regionerne flere opgaver end at nedlægge dem, men at de ikke udelukker at gå med i en aftale, hvor de nedlægges.

Finansminister Kristian Jensen (V) er positiv over for en aftale med et eller to oppositionspartier.

- Alternativet er klart det parti, der i størst omfang har tilkendegivet, at de vil være med, sagde Kristian Jensen efter forhandlingerne torsdag.

