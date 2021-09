Det går for stærkt, vi bygger for højt og for tæt, og derfor skal fortætningen af Aarhus stoppes og rykkes udenbys.

Det meldte SF og V ud tidligere på ugen.

Her gik rådmand og politisk leder for SF i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF), og rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V) sammen og erklærede sig enige i, at der skal trækkes i håndbremsen.

En beslutning, der foruden henvendelser fra mange bekymrede borger kom efter en Epinion-meningsmåling, hvor 51 procent af de adspurgte svarede, at der bliver bygget for tæt i byen.

Men hos JyllandsPosten har man sendt stafetten videre til byens borgmester Jacob Bundsgaard, og her får piben en anden lyd.

»Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, de foreslår,« siger han og tilføjer:

»Jeg er usikker på, hvad SF mener, men er enig i, at fortætning og høje huse aldrig kan blive et mål i sig selv. Vi ønsker kvalitet i byudviklingen og i vores boligområder. Det betyder, at der både skal skabes udvikling i oplandet og i den centrale del af Aarhus.«

Borgmesteren mener ikke, at SF kommer med et svar på, om det er udviklingen og fortætningen på Aarhus Ø eller på Godsbanen, som partiet nu vil bremse.

»Vi er nødt til at fortætte nogle steder. Men vi skal nøje overveje hvor og hvordan. Vi kommer til at fortætte på havnen, på Godsbanen, og vi skal udvikle byen langs den nuværende infrastruktur ved at bygge boliger tæt på vores letbanestop. Det er sund fornuft.«