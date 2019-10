Bupl-formand mener ikke, at en halv milliard vil bringe daginstitutionerne mærkbart tættere på målet.

Forud for første forhandlingsmøde på mandag sætter SF nu tal på, hvor mange penge partiet vil have afsat på finansloven til minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Partiet kræver 500 millioner kroner næste år. Beløbet skal stige til en milliard kroner i både 2021 og 2022.

Det skriver Politiken.

- De 500 millioner kroner er vores bud til finansloven, ligesom vi har bud på meget andet. Og det er selvfølgelig forhandlingsstof, siger Pia Olsen Dyhr til Politiken.

Det har længe været et ultimativt krav fra SF at få indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Partiet kræver mindst én voksen per tre børn i vuggestuer og én voksen per seks børn i børnehaver.

SF vurderer selv, at fuldt indfasede minimumsnormeringer vil koste 1,6 milliarder kroner om året.

Men Pia Olsen Dyhr afviser, at partiets forslag om 500 millioner kroner næste år er beskedent.

- Nej, det er faktisk et vigtigt skridt. Og jeg ville da også ønske, at vi bare kunne buldre derudad.

Formanden for pædagogernes fagforening (Bupl), Elisa Rimpler, mener ikke, at 500 millioner kroner til minimumsnormeringer på næste års finanslov vil være tilstrækkeligt, selv om det er et skridt i den rigtige retning.

Der skal ifølge Bupl mindst 5000 ekstra pædagoger til, før man er i mål, hvilket ifølge fagforeningen vil koste mindst to milliarder kroner.

- Det vil ikke kunne mærkes nævneværdigt. Det er ikke det, der i første omgang vil give det store løft, som vi mener, at der skal gives med en ambitiøs børneplan, siger hun til Politiken.

De Radikale vil i sit finanslovsudspil, som partiet præsenterer på mandag, også afsætte 500 millioner kroner til pædagoger næste år. Efterfølgende skal beløbet stige til en milliard kroner årligt.

Enhedslisten har i sit finanslovsforslag afsat det dobbelte, en milliard kroner til minimumsnormeringer. Børneordfører Jakob Sølvhøj anser forslaget om 500 millioner kroner for at være i underkanten.

- Jeg tror, der bliver stor frustration og skuffelse blandt både forældre og personale, hvis regeringen ikke imødekommer os så langt, at det virkelig bliver en normeringsforbedring, der kan mærkes.

