Enhedslisten fokuserer på test og smitteopsporing under onsdagens forhandlinger om genåbning.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, har kaldt sig selv for damen med håndspritten.

Det er et udtryk for Enhedslistens forsigtige tilgang til genåbningen af de dele af samfundet, som er blevet lukket i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

For Pernille Skipper er det afgørende, at der er helt styr på strategien for at teste for coronavirus.

Det er her, at hun vil lægge sit fokus under forhandlingerne med regeringen og de øvrige partiledere om en yderligere genåbning af samfundet.

- Ja, der er nogle ting, vi godt kan åbne. Men der er store events som koncerter, der kan skabe superspredning. Når sommerferien kommer, så risikerer vi også, at smitten spredes, ved at københavnerne besøger Jylland, siger hun.

- Så der er nogle ting, vi skal passe på. Det gælder de store events og formentlig også grænsen.

SF's formand Pia Olsen Dyhr siger, at SSI-rapporten, som partierne har fået onsdag morgen, påpeger forsigtighedspunkter forud for forhandlingerne.

Blandt andet at smitten er større i Region Hovedstaden.

- Jeg vil gerne have, at vi har en påpasselighed. At vi tager et skridt ad gangen i genåbningen, så vi ikke risikerer at skulle lukke ned igen, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun afviser, at stille sig bag en fuldstændig åbning af grænsen. Til gengæld er hun åben for for eksempelvis studenterkørsel under forsvarlige forhold.

/ritzau/