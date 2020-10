Ny aftale betyder, at tusindvis af sygeplejersker, pædagoger og sosu'er også får ret til tidlig pension.

SF er glad for, at den netop indgåede pensionsaftale også omfatter "Arnes kone", som partiformand Pia Olsen Dyhr beskrev sosu'er, pædagoger og sygeplejersker forud for forhandlingerne.

- SF havde særligt én helt klar mærkesag, når det kom til "Arne-pensionen": Arnes kone skulle med.

- Den sygeplejerske eller pædagog, der har startet sit arbejdsliv i en hård praktik, skal også have ret til tidlig pension. Det sker nu. Det lykkedes at sikre, at ret til tidlig pension også omfatter sygeplejersken, pædagogen, sosu-assistenten og HK'eren, der er startet tidligt, udtaler Pia Olsen Dyhr.

Også for Enhedslisten har det været vigtigt at få flere med i ordningen, fortæller politisk ordfører Pernille Skipper.

- Vi har fået udvidet regeringens ordning, så det ikke kun er dem, som har arbejdet aller-, aller-, allerlængst, der er med. Men vi har også fået nogle flere sosu'er, pædagoger og sygeplejersker med.

- Ordningen er blevet udvidet med mange tusinde, siger hun.

Samtidig peger hun på, at Enhedslisten har fået sort på hvidt, at et flertal er villig til at se på en grænse for den stigende pensionsalder.

- Det er ikke meget, men det er et lille skridt mod en fair pensionsalder for dem, der ikke har en chance for at arbejde, til de er langt over 70 år, udtaler Pernille Skipper.

I alt afsættes der til pensionsaftalen gennemsnitligt 3,5 milliarder kroner årligt.

Finansieringen indebærer blandt andet, at der skal laves en reform af jobcentrene, fortæller Pernille Skipper.

- Nu går vi ind og finder en masse besparelser og i den anledning forhåbentligt også får forbedret den indsats, der er over for de mennesker, der har været så uheldige at miste deres arbejde, siger hun.

S-regeringen har tidligt lørdag morgen indgået en aftale med SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om en ret til tidlig pension.

Aftalen indeholder en trappemodel, som regeringen lagde op til i sit udspil.

Det vil sige, at har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen.

Ancienniteten vil blive opgjort, når man er 61 år, og barsel og dagpenge tæller med som en del af optjeningsperioden.

Ydelsen, man er berettiget til, er omkring 13.550 kroner før skat. Beløbet er uafhængigt af en eventuel ægtefælles indtægt.

41.000 helårspersoner ventes i 2022 at få ret til tidlig pension.

