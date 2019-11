R vil indføre flyafgifter og afskaffe den grønne check for at betale for grøn omstilling. Nej, siger SF og EL.

Hvor skal pengene komme fra?

Det klassiske spørgsmål i forhandlingerne om finansloven begynder nu for alvor at presse sig på for S-regeringen og dens støttepartier.

Mandag mødes finansminister Nicolai Wammen (S) for første gang med både De Radikale, SF og Enhedslisten på én gang. Det ses som et tegn på, at forhandlingerne nu går ind i næste fase, hvor partierne skal til at give, tage og finde på nye finansieringskilder, hvis ambitionerne skal indfris.

Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper siger:

- Hvis vi både skal sikre penge til mere velfærd og mere natur, så skal regeringen øge den samlede økonomiske ramme, siger Pernille Skipper forud for forhandlingerne.

Her mødte De Radikales leder Morten Østergaard op med flere konkrete forslag, der kan skaffe penge til at tage hul på ambitionen om blandt andet 70 procents reduktion i udledningen af drivhusgasser.

De Radikale foreslår blandt andet, at afskaffe boligjobordningen, indføre flyafgifter og afskaffe den grønne check, for at finde penge til grøn omstilling.

- Tiden er kommet til at indfri de håb, som er skabt på både det grønne- og på børneområdet. Det kan man ikke læse ud af regeringens finanslovsudspil, og det er der, forhandlinger står.

- Vores oplevelse er, at finansministeren og Socialdemokraterne hænger i bremsen, siger Morten Østergaard.

Han møder dog også modstand fra SF og Enhedslisten. Begge partier siger eksempelvis nej til at fjerne den grønne check, som De Radikale har foreslået i partiets økonomiske 2030-plan.

Den grønne check blev indført for at kompensere pensionister og folk med lave indkomster, så afgifter på det grønne område ikke rammer socialt skævt. Og står det til Enhedslisten, så er den totalfredet i finanslovsforhandlingerne.

- Det kommer ikke til at ske med Enhedslistens stemmer. Vi har tværtimod foreslået og også krævet, at hvis vi skal se på afgifter på eksempelvis benzin og fly, så skal pengene gå tilbage til dem, der har de laveste indkomster ved at forhøje den grønne check. Så Enhedslisten kommer ikke til at forringe den grønne check. Det er helt umuligt, siger Pernille Skipper.

Heller ikke SF's formand Pia Olsen Dyhr ser en mindre grøn check som vejen til at skaffe flere penge til grøn omstilling, der er en af de største fælles ambitioner for de fire partier.

- Vi skal snakke om finansiering, og der er SF åben for forslag, men det skal være de bredeste skuldre, der bærer mest.

- Vi er ikke villige til at skære i den grønne check. For det betyder, at nogle af dem, der har det allersværest, kommer til at mærke den grønne omstilling allerhårdest, siger Pia Olsen Dyhr.

