Regeringens to støttepartier synes, at for få bliver omfattet af regeringens forslag til en tidligere pension.

SF's formand Pia Olsen Dyhr siger selv, at hun er lettet, efter at hun har fulgt regeringens præsentation af forslaget om ret til tidligere pension.

Faktisk kalder hun forslaget "historisk", for det vil ifølge SF-formanden gøre det muligt for folk at trække sig tilbage, inden kroppen siger stop.

Men hun har et forbehold: Flere, end der er lagt op til, skal have muligheden.

- Vi synes, at det er et rigtig godt udspil, men jeg er jo ikke uden forbehold over for det. Der er grupper, som ikke er 42 år eller mere på arbejdsmarkedet, men som også kan have behov for at trække sig tilbage tidligere, siger Olsen Dyhr.

Hun nævner sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og pædagoger som eksempel.

Pernille Skipper, som er politisk ordfører for Enhedslisten, ser også gode takter i forslaget. Men hun holder ligesom SF-formanden fast i, at flere skal omfattes.

- Jeg synes, at det reelt er få mennesker, som bliver fanget af den ordning, siger hun.

- Sygeplejerskerne og pædagogerne, som løfter på børn dag ud og dag ind er ikke omfattet, og det synes jeg er problematisk.

Problemet med forslaget er ifølge Skipper, at man skal have været for mange år på arbejdsmarkedet, før man kan gå fra.

Regeringens udspil gælder for personer med mindst 42 år på arbejdsmarkedet, når de er 61 år. Det vil altså sige, at man skal være startet med at arbejde som 19-årig.

/ritzau/