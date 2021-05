Det danske barselssystem skal ændres grundet EU-direktiv. Torsdag starter forhandlinger om ny barselsreform.

Ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet skal hjælpes på vej med en ny barselsreform, som skal give forældrene lige rettigheder efter fødslen. Det mener SF.

Torsdag eftermiddag er ordførerne indkaldt til møde i beskæftigelsesministeriet om implementeringen af EUs barselsdirektiv.

Det nuværende barselssystem står overfor ændringer, da EU-direktivet kræver ni ugers øremærket barsel til begge forældre senest i august 2022.

I Danmark har fædre ret til to ugers barsel, mens mødre har ret til 14 ugers øremærket barsel.

SF's ligestillingsordfører, Astrid Carøe, ønsker at omlægge barselssystemet, så både mor og far får 14 ugers øremærket barsel hver. Derudover har de 20 uger som frit kan fordeles mellem forældrene.

- Det vigtigste for SF er, at der er ligestilling. Alle eksperter vurderer, at det er noget af det, som vil fremme ligestillingen allermest. Både på arbejdsmarkedet og i hjemmet.

- Det er derfor, det er rigtig vigtigt for os med lige mængder øremærket barsel, siger hun.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) skriver i en kommentar før mødet, at regeringen vil fremlægge et udspil inde længe og nu vi lytte til støttepartierne.

- Grundlæggende er jeg glad for, at fædre nu får mulighed for at være mere sammen med deres børn.

- Det er vigtigt, at vi sikrer så fleksibel en model som muligt, og at kvinder kan få den tid, de har brug for i forbindelse med selve fødslen, skriver han.

I SF's udspil lægges der også vægt på, at der skal laves særlige regler for soloforældre og regnbuefamilier.

- Der er behov for tiltag, som ikke bare fremme familier som er mor, far og børn, siger Astrid Carøe.

Blandet andet ønsker SF at gøre det muligt får soloforældre at få adgang til hele barslen. Samtidig skal det være mere fleksibelt for regnbuefamilier at fordele barslen mellem eksempelvis tre fungerende forældre.

Leder af Institut for Menneskerettigheders arbejde med kønsligestilling, Morten Emmerik Wøldike, er enig med SF. Han mener, at en ny barselsordning kan bidrage til ligestillingen og anerkendelsen af andre familieformer.

- Når vi nu skal implementere EU-direktivet med det gode tiltag om at sikre øremærkning af barsel til fædre, har vi også en oplagt mulighed for at reformere barselsreglerne, så vi sikrer mere ligestilling, selvbestemmelse og inklusion af forskellige familieformer, siger Morten Emmerik Wøldike.

/ritzau/